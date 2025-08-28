ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

奧術全球熱！《鬥陣特攻2》想效仿推動畫　總監鬆口：希望能製作

記者黃冠瑋／綜合報導

暴雪旗下《鬥陣特攻2》除了有著刺激英雄戰鬥外，在角色個性上也非常有特色，再加上延續1代龐大世界觀，都讓老玩家感到相當震驚。而由於近期《英雄聯盟：奧術》動畫非常成功，因此也讓許多玩家猜測暴雪是否有意效仿推遊戲動畫，對此遊戲總監Aaron Keller首度鬆口，「團隊非常希望能推出這樣的作品」。

▼暴雪有意效仿《奧術》推《鬥陣特攻》動畫。（圖／翻攝自X／@PlayOverwatch）

▲▼暴雪有意效仿《奧術》推《鬥陣特攻》動畫。（圖／翻攝自X／@PlayOverwatch）

根據外媒報導，近日《鬥陣特攻2》總監Aaron Keller接受了外媒專訪，談談關於《鬥陣特攻2》未來計畫以及遊戲劇情任務失敗原因，其中就有提到團隊是否有考慮過利用不同方式來講述《鬥陣特攻》的故事，像是計畫跟進在Netflix上獲得成功的《奧術》和《惡魔城》等一樣推行動畫化。

對此Aaron Keller則表示，「團隊也很期待能推出類似內容，畢竟我們自己也是那些影集粉絲，如果《鬥陣特攻》也能有類似類似，那會真的非常酷」，不過他也強調目前沒辦法透露太多具體計畫，但這也是暴雪首次鬆口不排除推出動畫影集的可能性。

另外，Aaron Keller也提到《鬥陣特攻》PvE沒有成功主要原因，坦承沒有如同預想中的效果，經仔細分析後發現應該把資源投入在對的地方，對於團隊而言一直致力於玩家所在意的內容，而經過此事總結而言玩家其實都在玩競技和PvP為主射擊，這才是更應該投入，因此團隊決定將重心回歸 PvP 競技玩法。

關鍵字：鬥陣特攻2暴雪

