Switch 2遊戲開發難度高　多家工作室怨拿不到套件...管控超嚴

記者楊智仁／綜合報導

任天堂新主機 Switch 2 雖然在市場上銷售亮眼，但幕後卻傳出遊戲開發困境。多位開發者透露，任天堂對開發套件管控嚴格，不僅選擇性提供，甚至有些大型與獨立工作室都難以取得，導致遊戲移植表現參差不齊。

▼開發者透露任天堂對套件管控嚴格。（圖／記者蘇晟彥攝） ▲▼ 任天堂,Switch2 ,Switch 2,體驗會 。（圖／記者蘇晟彥攝）

消息最早來自 Gamescom 現場體驗，有媒體指出《艾爾登法環 褪色者版》在 Switch 2 掌機模式下表現不佳，穩定度不足。隨後，《邊緣禁地 4》移植版本也被質疑效能有限，雖然實機影片顯示運行大致流暢，但僅支援 30FPS，並在切換地圖時出現卡頓。與此同時，其他大作如《電馭叛客 2077》以及《Final Fantasy VII》試玩版本卻獲得高度評價，顯示移植品質落差與硬體效能無關，而是開發支援程度不同。

7 月《戰甲神兵 Warframe》開發商 Digital Extremes 公開表示，無法獲得 Switch 2 開發機，不少獨立團隊如《Citizen Sleeper 2》開發者也坦言，整個夏天都爭取不到套件。業界人士更爆料，任天堂對於誰能獲得開發機高度挑剔，還要求廠商設置上鎖房間、限制人員使用，保密層級極高。

《Digital Foundry》分析師 John Linneman 直言，任天堂勸部分開發者先推出初代 Switch 版本，再靠向下相容支援，有消息指出連 Ubisoft 等大廠都面臨相同困境，卻有小型遊戲順利登上平台，標準引發外界質疑。雖然任天堂尚未回應，但類似情況曾在初代 Switch 發售初期發生，最終仍成為移植與獨立遊戲的重要平台，Switch 2 繳出亮眼成績的同時，第三方生態系能否順利發展仍待觀察。

