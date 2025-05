健忘症福音！Switch 2 Joy-Con新增定位功能　依震動鈴聲找回

記者黃冠瑋/綜合報導

根據先前所知道消息,Switch 2 Joy-Con控制器在遊戲之外也可作為滑鼠使用。隨著 Switch 2上市日期逐漸逼近,任天堂官方應用程式也不斷提供Switch 2上的一些新功能。對此就有網友發現主選單竟然隱藏一項「搜尋定位控制器」功能,可以幫助玩家在Joy-Con與控制台分離時透過震動鈴聲定位找尋到它。

▼Switch 2 Joy-Con新增定位功能。(圖/記者蘇晟彥攝)

先前任天堂就有提到此次「Joy-Con 2」是全部從零開始重新打造,類比操控搖桿比Nintendo Switch的Joy-Con變得更大和更耐用,動作也更流暢。為了配合變大的主機,Joy-Con 2也變得更大了。同時將L鍵跟R鍵拉長、把Joy-Con 2下方的角修得圓潤一點、也對操控搖桿和按鍵配置作出以mm為單位的調整。而隨著4月初Switch 2 Direct過後,任天堂官方應用程式也不斷釋出Switch 2上的一些新功能。

近日就有網友發現官方隱藏了一項新功能,透過點擊主選單上的控制器圖標,玩家就可以從清單中選擇「搜尋控制器」,點選過後再選擇Joy-Con目前處於放錯狀態,而 Joy-Con就會透過振動發出鈴聲,讓玩家清楚知道控制器究竟在何處,大大解決玩家忘記控制器在哪的困擾。

另外,台灣Switch 2將在7至9月進行販售,而台灣任天堂也在9日公布「體驗會時間」,預計將在7月5、6日兩天,在圓山花博舉辦,活動將採取抽選制,結果會在6月19日揭曉。

Switch 2 has a ‘Search for Controllers’ feature to locate Joy-Con 2 controllers.



The controller you are looking for will vibrate and make a sound. pic.twitter.com/FLNF1XoXL6