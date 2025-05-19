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健忘症福音！Switch 2 Joy-Con新增定位功能　依震動鈴聲找回

記者黃冠瑋／綜合報導

根據先前所知道消息，Switch 2 Joy-Con控制器在遊戲之外也可作為滑鼠使用。隨著 Switch 2上市日期逐漸逼近，任天堂官方應用程式也不斷提供Switch 2上的一些新功能。對此就有網友發現主選單竟然隱藏一項「搜尋定位控制器」功能，可以幫助玩家在Joy-Con與控制台分離時透過震動鈴聲定位找尋到它。

▼Switch 2 Joy-Con新增定位功能。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼ Nintendo,Switch2,Switch 2 。（圖／記者蘇晟彥攝）

先前任天堂就有提到此次「Joy-Con 2」是全部從零開始重新打造，類比操控搖桿比Nintendo Switch的Joy-Con變得更大和更耐用，動作也更流暢。為了配合變大的主機，Joy-Con 2也變得更大了。同時將L鍵跟R鍵拉長、把Joy-Con 2下方的角修得圓潤一點、也對操控搖桿和按鍵配置作出以mm為單位的調整。而隨著4月初Switch 2 Direct過後，任天堂官方應用程式也不斷釋出Switch 2上的一些新功能。

近日就有網友發現官方隱藏了一項新功能，透過點擊主選單上的控制器圖標，玩家就可以從清單中選擇「搜尋控制器」，點選過後再選擇Joy-Con目前處於放錯狀態，而 Joy-Con就會透過振動發出鈴聲，讓玩家清楚知道控制器究竟在何處，大大解決玩家忘記控制器在哪的困擾。

另外，台灣Switch 2將在7至9月進行販售，而台灣任天堂也在9日公布「體驗會時間」，預計將在7月5、6日兩天，在圓山花博舉辦，活動將採取抽選制，結果會在6月19日揭曉。

關鍵字：任天堂Switch 2

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