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台獨立遊戲「一天兩次大炎上」　玩家怒噴：拿數發部補助還道歉？

記者蘇晟彥／綜合報導

由台灣團隊 7QUARK 所開發的獨立遊戲《百劍討妖傳綺譚》在上市前就備受期待，不僅在各大獨立遊戲展中獲得好評，也有不少玩家衝著國產遊戲預購支持，豈料上市時間不斷延宕，在近期確定上架後，拿著數發部補助金額的遊戲，卻出現「台灣售價最貴」，甚至為了迎合中國市場，特別發聲明卸責強調「新進人員在文案撰寫有疏漏深感抱歉」，連續兩筆大條的直接變成大型炎上現場，讓不少玩家痛批「把港台列成國家就急著跟中國道歉，真的是白癡遊戲團隊！」 

▼《百劍討妖傳綺譚》發售就連續出現兩個大型炎上現場。

▲▼

遊戲在多年前釋出相關內容後，就吸引不少玩家關注，在G-EIGHT、台北電玩展上釋出Demo時就獲得不少讚聲，甚至在113年度成為「產品化加值計畫類別」核定獎勵名單，獲得數發部的補助金額。但在發售當日，就有玩家發現僅有「台灣區」的售價是880元，在其他地區購買僅有680元，官方也在第一時間發聲明強調，是因為設定錯誤，玩家可以即刻開放申請退款。

但「疏失」才不到一天，官方又沒頭沒尾的發了一篇「道歉聲明」，指稱因為開發項目繁雜，有擴編團隊來應對需求，在新進人員的文案撰寫上並未做到監督責任，導致不當內容上架，對此深感致歉，也在第一時間嚴懲、開除該人員，並強調未來會加強內部教育訓練，以免錯誤再發生。

聲明出來後，就有玩家認為這篇聲明「沒頭沒尾」，仔細比對後才發現，官方疑似是為了在中國上架遊戲，在文案中將台灣、香港稱為國家，因此緊急下架內容，並發出聲明致歉，但致歉的對象並不是一直支持的台灣玩家，讓貼文瞬間變成「大型炎上現場」。

對此，記者在該篇聲明發出後，寄信至曾經發送新聞稿給媒體的行銷窗口，詢問聲明稿的致歉對象、定價錯誤等相關問題等，截至晚間並未取得7QUARK官方回應。

關鍵字：百劍討妖傳綺譚

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