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Steam爆8900萬用戶資料外洩！還被拿到暗網賣　官方回應了

▲▼Steam買遊戲拿發票中台幣1000萬大獎！台灣幸運玩家僅花29元「交易服務費」。（圖／翻攝自Steam）

▲Steam8900萬筆用戶資料外洩，還被不肖人士拿到暗網上公開販售，官方回應了。（圖／翻攝自Steam）

記者趙蔡州／綜合報導

知名遊戲平台Steam日前傳出有近8900萬筆用戶資料外洩，且被不肖人士拿到暗網上公開販售，消息一出立刻引起大量玩家關注，許多人為了帳號安全紛紛修改密碼。對此，Steam官方15日表示，經調查，已確認玩家帳戶重要個資都未洩漏，玩家不必特別修改密碼或手機號碼。

Steam官方15日發布公告表示，針對近日Steam用戶資料外洩消息，經公司人員調查外洩的樣本後，確認事件並非 Steam 系統漏洞或遭駭客入侵導致，由於簡訊在傳輸過程中未經加密，且會經過多個通訊商後才傳送到用戶的手機，過程相當複雜，公司目前仍在追查洩漏源頭。

Steam指出，這次外洩的內容都是過期的簡訊，例如只有15分鐘時效的一次性驗證碼，以及發送對象的手機號碼，洩露的資料並未將電話號碼與任何Steam用戶密碼、付款資訊或其他個人資料產生關聯，因此這些過期的簡訊無法用來盜用用戶的Steam帳號。

Steam強調，如果有不肖人士使用簡訊驗證碼來變更Steam電子郵件或密碼，用戶將會收到來自電子郵件或Steam安全訊息等確認通知。Steam說，這次事件玩家不必特別修改密碼或手機號碼，但任何不是用戶主動請求的帳號安全通知，都應視為可疑訊息。

關鍵字：Steam

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