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不怕《GTA 6》！美獨立遊戲放話「同天發售」　外媒：想創共同話題

記者楊智仁／綜合報導

當其他遊戲發行商紛紛避開《GTA 6》的新發售日期時，獨立遊戲開發商 Devolver Digital 卻堅決要讓旗下一款遊戲與《GTA 6》強碰，甚至還發文表示，「你逃不掉的，就定在 2026 年 5 月 26 日吧。」

▼Devolver Digital 堅決讓旗下遊戲與《GTA 6》強碰。（圖／Rockstar Games）▲▼獨立遊戲開發商強碰GTA。（圖／Rockstar Games）

曾發行《進擊羔羊傳說》、《Inscryption》、《Neva》的獨立遊戲開發商 Devolver 今年 3 月就曾發出宣言，「我們要在 GTA 6 同一天同一時間推出一款遊戲。」Devolver 以不按牌理出牌聞名，根據外媒預測，這項計畫可能像 2020 年 3 月 20 日《集合啦！動物森友會》與《毀滅戰士：永恆》同日發售那樣，雙方反而因為強烈對比而激起共同話題熱潮。

正如 2023 年的《Barbie芭比》和《奧本海默》的電影檔期對撞所展現的戲劇張力，Devolver 選的遊戲很可能會與《GTA 6》風格大相逕庭。這款計畫於 2026 年 5 月 26 日與《GTA 6》同日推出的神秘新作目前仍未揭曉，有可能是已知預定 2026 年發售的《挺進地牢 2 Enter the Gungeon 2》，不過更多消息還是要等待官方宣布。

關鍵字：GTA

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