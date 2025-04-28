五條悟只排第六...日網萬人選「動畫最強角色」！史萊姆登頂

記者楊智仁／綜合報導

在戰鬥類型的動漫當中不論是主角、朋友、老師還是反派，總會有些角色看起來是無敵的存在，先前日本「みんなのランキング」網站就公布「動畫中最強角色」排行榜，由 19000 人票選出最強王者。

▼「動畫中最強角色」排行榜。（圖／翻攝自みんなのランキング）

首先第一名是《關於我轉生變成史萊姆這檔事》主角：利姆路·坦派斯特，在異世界轉生後成為史萊姆，一開始就和被封印的特 S 級龍種魔物維爾德拉·坦派斯特成為了朋友，並將其吞下，接下來更是有物理攻擊無效、異常狀態免疫，幾乎各種攻擊都很難威脅他，可以說是無解的史萊姆。

第二名是《一拳超人》的主角埼玉，動畫中最強的男人和最強的英雄，初登場至今的實際實力為故事中真正的絕對無敵，他聲稱這些能力是因為自己每天做了 100 個伏地挺身、100 個仰臥起坐、100 個深蹲，跑步 10 公里以及不開空調總共 3 年而習得，無論多強的敵人幾乎都是一拳擊敗。值得一提的是《一拳超人》第三季預計會在今年播出，屆時又能看到埼玉老師無解的實力。

緊接著第三名至第十名榜單分別是《七龍珠 超》全王、《七龍珠》孫悟空、《暗殺教室》殺老師、《咒術迴戰》五條悟、《咒術迴戰》兩面宿儺、《齊木楠雄的災難》齊木楠雄、《哆啦A夢》哆啦A夢、《JoJo的奇妙冒險 黃金之風》喬魯諾‧喬巴拿。更多詳細排名可以至官網查詢。