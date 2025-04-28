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現象動畫回歸《膽大黨：邪視》 5月全台限定上映...特典情報公開

記者楊智仁／綜合報導

為了慶祝《膽大黨》回歸，膽大黨版權方 MBS 宣布以《膽大黨：邪視》為名，與動畫代理商木棉花國際、ADN 和 GKIDS 攜手合作，為現象級動畫《膽大黨》第二季舉辦全球電影院搶先特映活動，5月30日在威秀影城限定上映，邀請觀眾一同解開第一季懸疑結尾的謎底，劇中寺仁家的禁忌空間，直視最深層恐懼。

▲▼膽大黨。（圖／木棉花提供）

﻿《膽大黨：邪視》搶先特映將揭開第二季驚悚《邪視篇》序幕，粉絲將可一口氣觀賞第一季最後一集與第二季前三集，更能夠觀賞導演山代風我與阿貝爾·貢戈拉專訪。全球搶先特映將會包含超過 50 個國家與地區，其中由木棉花國際代理發行，將從 5 月 30 日起在台灣、香港、澳門、泰國、越南、新加坡、馬來西亞、印尼、菲律賓及印度舉辦特映活動。

這部備受讚譽且極具人氣的動畫作品，2024 年 12 月第一季完結後，終於帶著新篇章回歸。由享譽全球動畫工作室 Science SARU（《惡魔人Crybaby》、《犬王》、《歪小子史考特：火力全開》）製作，第二季由第一季導演山代風我，與長期擔任 Science SARU 要角、曾負責第一季開場動畫的阿貝爾·貢戈拉（Abel Gongora）共同執導。作曲家牛尾憲輔（《鏈鋸人》、《惡魔人Crybaby》）將再次擔綱譜寫配樂。

▲▼膽大黨。（圖／木棉花提供）

《膽大黨》第一季 2024 年首播，風格獨特、橫跨多種類型的科幻戀愛題材，在世界各地都獲得很高的人氣，尤其精彩的動畫場面、劇情緊湊和角色十分討喜收穫了廣泛好評。第一季片頭曲《OTONOKE》由人氣雙人組合 Creepy Nuts 演唱，在社群上掀起討論風潮，創下 Billboard 全球日本歌曲榜單上連續 20 周排名第一紀錄。《膽大黨》更受到國際指標媒體如《紐約時報》、《華盛頓郵報》、Teen Vogue 等多家媒體盛讚，全球觀眾都迫不及待地等待第二季回歸。

預售票將於5月2日發售，粉絲可於金石堂官網搶購獨家預售票套組，內容包含《膽大黨：邪視》電影預售票 1 張，以及《膽大黨》高速婆婆全圖壓克力立牌1 組。為回饋粉絲支持，特別推出上映首周限定特典，《膽大黨：邪視》夜光效果 A3 海報 1 張，印有特殊夜光油墨，燈光一暗即可感受「邪視」的詭譎氛圍。

▲▼膽大黨。（圖／木棉花提供）▲▼膽大黨。（圖／木棉花提供）

關鍵字：膽大黨

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