12米哆啦A夢空降台灣！《哆啦A夢特展》秘密道具、作者工作室首亮相

記者楊智仁／綜合報導

《100%哆啦A夢&FRIENDS巡迴特展台北站》即將在6/28 - 10/6於華山東2館四連棟精采呈現，現場有超過100個立體造型的哆啦A夢與朋友們、台灣前所未見12米高巨型充氣哆啦A夢、放大版單行本與大長篇漫畫系列、珍貴的複製原畫手稿、沉浸式微型劇場等許多從未展出過的豐富內容，更多售票詳情可至官網查詢。

秘密道具「100%朋友召喚鈴」新登場─好朋友隨傳隨到

哆啦A夢總是能從肚子上的四次元口袋中拿出各種新奇有趣、天馬行空卻又實用的「秘密道具」，解救大雄及他的朋友們於困境。這次展覽將解鎖特別的全新秘密道具「100%朋友召喚鈴」，只要使用「100%朋友召喚鈴」就能將遠在各地的好朋友召喚來身邊。至於為什麼哆啦A夢會拿出這項道具呢？主辦單位保留伏筆表示，等到6月28日正式開展，期待喜愛哆啦A夢的粉絲們與好朋友一起走進展場，共同揭密是被誰用了「100%朋友召喚鈴」「揪」大家來台北華山見。

亮點一：藤子・F・不二雄老師復刻工作室首度在台公開

台北首度重現這位天才漫畫家藤子・F・不二雄老師當初埋首創作的復刻工作室，帶領觀眾從老師視角出發，探索簡單流暢的描繪線稿是如何勾勒出活靈活現的經典角色，近距離感受哆啦A夢靈感誕生的瞬間與創作過程。

亮點二：沉浸式體驗哆啦A夢天馬行空的異想世界

展區精心打造「100%微型劇院」，大螢幕獨家放映由日本團隊專為台灣展覽製作的原創短篇動畫！透過鏡面打造空間延伸感的「無限哆啦A夢世界」，及結合3D光雕投影漫畫單行本的「大雄的互動漫畫閱讀房間」，走進微型劇院彷彿置身在充滿奇幻與樂趣的哆啦A夢冒險故事中。

亮點三：從漫畫到長篇動畫，與哆啦A夢的初次相識都在這

自1970年首篇漫畫誕生，而後改編成電視、電影動畫至今，哆啦A夢是日本最多集數的人氣作品之一，在台灣也熱播超過30年。本次展覽除了展示多幅複製原畫復刻的黑白、彩色手稿外，還有別出心裁的漫畫單行本封面牆，將漫畫書立體化，精選章節與角色人物都躍出紙本就在身旁。

「哆啦A夢的秘密道具空間」則一腳踏進哆啦A夢四次元口袋中，從時光布到更衣照相機，再從空氣槍到馬竹一覽哆啦A夢各種有趣的秘密道具。另一展區集結《大雄與小恐龍》、《大雄在魔界大冒險》、《大雄與鐵人兵團》等10部大長篇系列作品的立體裝置物及精選的巨幅場景牆，讓每位觀展者共同回味經典，重新感受這些感人又精彩的精彩篇章。

亮點四：上百隻哆啦A夢與好朋友們，一次拍好拍滿

哆啦A夢129.3公分、129.3公斤的外型可愛討喜，無論是大笑、生氣、沮喪、貪吃或耍小聰明的豐富表情更是許多人練習畫畫的範本之一。這次將有超過100隻各型各色的立體造型哆啦A夢大舉來台，特別包括變成紫薯的哆啦、變成狸貓的哆啦、塗了狼人乳霜的哆啦、機器雪人造型的哆啦以及吸血鬼裝扮的哆啦等怪趣裝扮加上可愛的表情，讓粉絲一次擁有最多元的哆啦A夢。

亮點五：12米高超大充氣哆啦A夢萌翻華山

帶著紅色帽子、手拿畫筆的漫畫家造型哆啦A夢被放大再放大，以近4層樓高的震撼比例矗立台北華山烏梅劇院前廣場，可愛無限大的漫畫家哆啦A夢無論遠看還是近拍都超級吸睛，壯觀程度絕對會成為今年夏天最夯的話題。