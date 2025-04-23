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《上古卷軸4》重製版有望成真　UE5、畫質提升意外曝光

記者黃冠瑋／綜合報導

Bethesda過去曾開發出不少膾炙人口的遊戲作品，像是《上古卷軸4：遺忘之都》就榮獲當時許多大獎，並在metacritic開出94高分。對此就有人謠傳其重製版正在開發當中，並且採用Unreal Engine 5開發。然而萬萬沒想到此等消息竟可能成真，官方宣布將在22日台灣時間11點直播，並隨附羅馬數字「VI」的預告圖。

▼《上古卷軸4》重製版即將揭曉詳情。（圖／翻攝自Twitter／@ElderScrolls）

▲▼《上古卷軸4》重製版即將揭曉詳情。（圖／翻攝自Twitter／@ElderScrolls）

根據Bethesda最新釋出的預告標題，雖然只有短短的一句「一切即將揭曉（All will soon be revealed......）」，但是從封面圖的頭盔角色模樣中，可以發現竟與《上古卷軸4：遺忘之都》的角色封面一模一樣，再加上《上古卷軸》官方社群也轉發此則貼文，讓玩家更加證實這則消息，並且都認為會藉此針對日前爆料消息做出回應以及公開遊戲相關畫面。

從先前爆料消息來看，《上古卷軸4：遺忘之都》重製版將會交由Virtuos Studios所開發，並採用Unreal Engine 5製作。從遊戲玩法中，會加上具有受類魂遊戲啟發的阻擋機制，並且徹底改進射箭和耐力系統，以及增加命中反應和HUD變化，比較2006年原版和爆料的重製版圖也可以發現重製版的畫質提高不少。

對此就有外媒分析，Bethesda會選擇回歸經典作品，可能是繼《星空》的評價褒貶不一後所做出的調整，想藉此透過經典IP重振聲勢。

關鍵字：上古卷軸Bethesda

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