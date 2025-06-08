《楓之谷Artale》晚間又大斷線　網友進攻官方DC：只有儲值不會壞

記者蘇晟彥／綜合報導

《楓之谷Artale》災情還沒結束，8日晚間率先伺服器大斷線，緊接著 11點40分左右再次出現異常，不少玩家在周末練等、開著加倍券，卻淪為斷線犧牲品，再加上先前「預計」要重新上線的拍賣場完全無音訊，讓不少玩家痛苦直喊，「真的快棄遊了」。

▼《楓之谷Artale》8日晚間又出現多次大斷線。



《楓之谷Artale》在端午災情傳出後，似乎是鐵了心就要讓伺服器狀況繼續爛下去，原定要在6/5重新上線的拍賣場，最後還是延期到當初說好的「第二階段」6/12日，緊接著在 8日晚間，分別從9點30分左右、11點45分左右，再度出現大斷線、登出後就無法回到遊戲的狀況，甚至在組隊大廳也出現各種「伺服器爆滿」的情況。

對此，網友在斷線後再次迎來崩潰潮，紛紛進攻官方DC要求說明，不斷大喊，「拜託假日晚上給我好的遊戲品質可以嗎？」、「只有儲值不會壞」、「玩家課成這樣，你們伺服器還可以這麼爛！」

官方公告全文：

大家好，這裡是楓之谷世界營運團隊。

我們已經觀察到目前有連線異常與伺服器不穩定的現象

現在正在緊急調查中。

對於造成玩家不便之處，煩請見諒。

確認原因後會儘快處理，以維持大家使用上的良好環境，

如果有追加說明的事項，將透過本公告追加說明。

對於伺服器連續不穩定造成不便之處，再次表示歉意。

我們將盡最大努力提供穩定的服務環境。

謝謝

楓之谷世界營運團隊敬上