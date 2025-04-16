ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

Switch 2指定規格記憶卡日本賣到缺貨　商家喊：每分鐘賣近6張

記者楊智仁／綜合報導

近期任天堂再度顯現他們強大的影響力，原本市場反應冷淡、鮮少銷售的「microSD Express 記憶卡」，在任天堂宣布新一代主機 Switch 2 將採用該規格後，旋即引發搶購熱潮，不僅秋葉原實體店家全面售罄，全國各大電商平台亦出現缺貨掀起不小話題。

▼microSD Express 記憶卡。（圖／翻攝自@hermita_akiba推特）▲▼記憶卡。（圖／翻攝自@hermita_akiba推特）

日媒訪問一間秋葉原零售業者透露，他們事前雖有預先大量備貨仍未能應付突如其來的需求，店長表示「現在回頭看，或許當時該再多進一批貨，才能滿足市場反應。」日前 Nintendo Direct 發表會公布 Switch 2 詳細規格，確認支援 microSD Express 記憶卡，當晚該店網路商城「アスビック」隨即湧入大量訂單，根據官方統計，當時平均每分鐘售出 5.63 張，等於每小時高達 337.62 張，顯示市場對此配件高度期待。

▲▼記憶卡。（圖／翻攝自@hermita_akiba推特）

此外，根據訂單數據顯示，超過八成的消費者僅購買一張記憶卡，最多不超過三張，推測多數為個人用戶提前準備以迎接 Switch 2 的到來，該業者也表示，下一批貨的到貨時間尚未確定，且價格可能因供不應求而上漲。此次搶購潮的原因之一，即為 microSD Express 記憶卡本身原本在市場上的流通量極少，由於對應設備稀少加上售價偏高，業者多半不願大量進貨。

未來隨著任天堂與 Samsung 等品牌推出更多對應產品，其他廠商預計加入生產行列，流通情況可望改善。業者建議，消費者可視情況評估後再行購買，畢竟 Switch 2 的正式發售日期預定為 6 月 5 日 ( 台灣為 7 - 9 月 )，仍有時間可供準備。

關鍵字：Switch 2

分享給朋友：

追蹤我們：

遊戲新鮮事都在這裡，按「讚」加入ETtoday遊戲雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

修杰楷偷飛澳門玩！　賈靜雯得知：不用回來了

推薦閱讀

Switch 2指定規格記憶卡日本賣到缺貨　商家喊：每分鐘賣近6張

阿神澄清「羽毛以外壞朋友都道歉」　同名VT衰捲哭：被騷擾很多年

《全知讀者視角》真人電影7月台灣上映　斥資300億韓元預告曝光

hololiveEN神話組Gura將畢業...Vtuber傳奇曾造成壽司郎台灣瘋搶

任天堂新光三越信義旗艦店4／30開幕！消費就送無敵星星

世博空拍圖加「青山剛昌」秒變《柯南》電影　網笑：要爆炸了

《英雄聯盟》愛歐尼亞賽季情報一次看　官方認ARAM變太大：會注意

末日生存《DMZ：核末求生》曝光　扶力熊將一起重建文明

總集篇電影《怪獸8號》5月全台上映！加映人氣短篇《保科特休日》

《戰慄深隧2033》迎來15週年　慶祝48hr限量免費領

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

hololiveEN神話組Gura將畢業

300萬YTR阿神罕見動怒開撕前夥伴

《銀河之星Remastered》簡評

電影《怪獸8號》5月全台上映

阿神澄清「羽毛外壞朋友都道歉」

「哆啦A夢空中樂園」將結束營業

世博圖加「青山剛昌」變《柯南》電影

《七龍珠爆裂激戰》全球益智RPG手遊營收第二

Switch 2指定規格記憶卡日本賣到缺貨

末日生存《DMZ：核末求生》曝光

最新新聞

Switch 2指定規格記憶卡日本賣到缺貨

阿神澄清「羽毛外壞朋友都道歉」

《全知讀者視角》真人電影7月台灣上映

hololiveEN神話組Gura將畢業

任天堂信義旗艦店4／30開幕

世博圖加「青山剛昌」變《柯南》電影

《英雄聯盟》愛歐尼亞賽季情報

末日生存《DMZ：核末求生》曝光

電影《怪獸8號》5月全台上映

《戰慄深隧2033》慶祝48hr限量免費領

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

開箱暗黑系豪華科技宅

34坪打造智慧宅，隱藏設計＋全屋智能控，單身貴族最愛的精品級享受！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366