Switch 2指定規格記憶卡日本賣到缺貨　商家喊：每分鐘賣近6張

記者楊智仁／綜合報導

近期任天堂再度顯現他們強大的影響力，原本市場反應冷淡、鮮少銷售的「microSD Express 記憶卡」，在任天堂宣布新一代主機 Switch 2 將採用該規格後，旋即引發搶購熱潮，不僅秋葉原實體店家全面售罄，全國各大電商平台亦出現缺貨掀起不小話題。

▼microSD Express 記憶卡。（圖／翻攝自@hermita_akiba推特）

日媒訪問一間秋葉原零售業者透露，他們事前雖有預先大量備貨仍未能應付突如其來的需求，店長表示「現在回頭看，或許當時該再多進一批貨，才能滿足市場反應。」日前 Nintendo Direct 發表會公布 Switch 2 詳細規格，確認支援 microSD Express 記憶卡，當晚該店網路商城「アスビック」隨即湧入大量訂單，根據官方統計，當時平均每分鐘售出 5.63 張，等於每小時高達 337.62 張，顯示市場對此配件高度期待。

此外，根據訂單數據顯示，超過八成的消費者僅購買一張記憶卡，最多不超過三張，推測多數為個人用戶提前準備以迎接 Switch 2 的到來，該業者也表示，下一批貨的到貨時間尚未確定，且價格可能因供不應求而上漲。此次搶購潮的原因之一，即為 microSD Express 記憶卡本身原本在市場上的流通量極少，由於對應設備稀少加上售價偏高，業者多半不願大量進貨。

未來隨著任天堂與 Samsung 等品牌推出更多對應產品，其他廠商預計加入生產行列，流通情況可望改善。業者建議，消費者可視情況評估後再行購買，畢竟 Switch 2 的正式發售日期預定為 6 月 5 日 ( 台灣為 7 - 9 月 )，仍有時間可供準備。