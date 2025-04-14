川普豁免多項電子產品關稅　外界盼Switch 2不漲價

記者楊智仁／綜合報導

川普上任至今對多個產業而言是動盪時期，在迅速推動一連串重大改革中，關稅政策堪稱最受矚目議題，遊戲產業方面，無論玩家還是開發者，對於主機與新遊戲價格衝擊皆深感憂慮，任天堂就曾表示，由於新一輪關稅即將實施，他們將推遲 Nintendo Switch 2 美國預購時間，以觀察新政策對價格影響。這些針對進口商品的調漲，也讓外界對其他主機（例如 PS5 Pro）價格深感不安。然而，根據外媒報導部分產品將被排除在關稅之外。

▼各界相當關注 Switch 2 是否會漲價。（圖／記者蘇晟彥攝）

早在 Switch 2 宣布新消息時，玩家已針對任天堂新主機售價展開討論，該機種基礎版起價為 450 美元 ( 約14,543 台幣 )，而其代表性首發遊戲《瑪利歐賽車世界》更是以 80 美元 ( 約 2585 台幣 ) 販售。不僅如此，近期持續關稅政策引發外界對整個遊戲與娛樂產業廣泛擔憂，美國娛樂軟體協會（ESA）曾發表聲明指出，這些新關稅可能對遊戲產業造成「真實且有害」影響，包括導致主機與遊戲價格上漲，同時數家日本遊戲公司股價也受到衝擊，任天堂與索尼均因新關稅措施而出現明顯股價下滑。

不過，美國海關與邊境保護局（CBP）近日發布公告確認，部分產品將不受新關稅影響，這項豁免政策適用於 4 月 5 日之後進口商品，當中包括智慧型手機、電腦螢幕與其他科技電子零組件。此次川普政府對部分電子產品實施豁免，可能對遊戲產業帶來正面影響，業界期望此次關稅豁免能減緩包含 Switch 2 在內的漲價壓力，為美國與全球玩家帶來更平易近人的遊戲體驗。

※然而稍早 ( 4/14 ) 川普突發文表示，並沒有任何所謂的關稅豁免，只是被歸到另一個關稅類別，這讓 Switch 2 的價格又蒙上一層陰霾。