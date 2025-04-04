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《霍格華茲的傳承》DLC遭取消!原因竟是「財務壓力」

記者黃冠瑋／綜合報導

《霍格華茲的傳承》於2023年上市後，儘管遊戲外J‧K羅琳不斷引起的爭議，也絲毫不影響，全球銷量已突破3400萬套，對華納兄弟而言可說是近幾年最暢銷的遊戲之一。然而近日卻傳出原定2025年將要推的DLC已被取消，原因竟是財務壓力等問題而決定終止。

▼ 《霍格華茲的傳承》傳出原定2025年將要推的DLC已被取消。（圖／翻攝自彭博社）

▲▼ 《霍格華茲的傳承》傳出原定2025年將要推的DLC已被取消。（圖／翻攝自彭博社）

《霍格華茲的傳承》是根據《哈利波特》世界觀的改編遊戲，主打無縫大地圖單人動作RPG玩法，玩家可以透過1800年代的霍格華茲來體驗魔法世界的魅力，過去在原作出現的有求必應屋等要素也會還原在此遊戲當中，於當時推出時可說是掀起玩家們的魔法熱潮。官方也在後續確定計畫將會推出新的DLC與原本遊戲合併成「終極版」，預計2025年推出上市。

不料近日卻傳出官方已取消此項計劃，根據彭博社報導，知情人士透露新的DLC之所以決定取消，其中原因竟是遊戲預期的內容，可能不足已讓玩家覺得所定出的價格是合理的，並將此列為Avalanche Software重組的一部分，另外傳聞也指出原本新推出的DLC是先前被刪減的夥伴角色劇情。

其實官方就在去年3月曾提到旗下遊戲《自殺突擊隊：戰勝正義聯盟》因銷售不佳，將會對公司內部調整未來策略方向。對此官方也先是取消開發中的《神力女超人》遊戲，接著關閉了包括《中土世界：魔多之影》開發商Monolith Productions等三間工作室，以此彌補遊戲銷量不佳所造成財務問題。由於DC和《哈利波特》是該公司旗下重要資產，不免讓許多粉絲擔心他們的未來，不過官方也提到《霍格華茲的傳承》續作計劃不會受此影響。

關鍵字：霍格華茲的傳承Avalanche Software哈利波特

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