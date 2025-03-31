《葬送的芙莉蓮》合作《PUBG MOBILE》　網笑：槍比魔法好用

記者楊智仁／綜合報導

《葬送的芙莉蓮》隨著動畫近年的熱播，全世界都能感受到其人氣，千年魔法師尋找生命意義的旅程令許多粉絲感到回味無窮。日前官方也宣布《葬送的芙莉蓮》將和手遊《PUBG MOBILE》合作，跨界聯動讓作品再度掀起一波討論。

《葬送的芙莉蓮》從 2023 年 10 月首集播出便登上台灣 YouTube 發燒影片第 2 位、各大 OTT 平台霸榜常客，作品環繞探討「壽命」主題觸動人心，深刻劇情、角色塑造、動作場面、各方面都無懈可擊。《葬送的芙莉蓮》動畫長達半年的旅程中，粉絲們跟著芙莉蓮一起追尋生命意義、體驗各種邂逅、同時也欣賞到精彩絕倫的魔法大戰，相信不論是與阿烏拉的對決，還是後半段一級魔法使考試篇都讓大家印象深刻。

《葬送的芙莉蓮》確定第二季會在 2026 年 1 月放送，等待續作到來前，官方搶先宣布和手遊《PUBG MOBILE》合作，目前釋出主視覺中能看到芙莉蓮、費倫、修塔爾克站在一起，後面還有勇者欣梅爾，芙莉蓮手捧遊戲中 3 級頭盔前往 PUBG 之地。消息一出也讓不少網友笑喊，「芙莉蓮槍比魔法更好用」、「物理魔法來了」、「費倫這個比魔杖好用！」