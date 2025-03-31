ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

《葬送的芙莉蓮》合作《PUBG MOBILE》　網笑：槍比魔法好用

記者楊智仁／綜合報導

《葬送的芙莉蓮》隨著動畫近年的熱播，全世界都能感受到其人氣，千年魔法師尋找生命意義的旅程令許多粉絲感到回味無窮。日前官方也宣布《葬送的芙莉蓮》將和手遊《PUBG MOBILE》合作，跨界聯動讓作品再度掀起一波討論。

▲▼芙莉蓮。（圖／翻攝自@FRIEREN_PR）

《葬送的芙莉蓮》從 2023 年 10 月首集播出便登上台灣 YouTube 發燒影片第 2 位、各大 OTT 平台霸榜常客，作品環繞探討「壽命」主題觸動人心，深刻劇情、角色塑造、動作場面、各方面都無懈可擊。《葬送的芙莉蓮》動畫長達半年的旅程中，粉絲們跟著芙莉蓮一起追尋生命意義、體驗各種邂逅、同時也欣賞到精彩絕倫的魔法大戰，相信不論是與阿烏拉的對決，還是後半段一級魔法使考試篇都讓大家印象深刻。

《葬送的芙莉蓮》確定第二季會在 2026 年 1 月放送，等待續作到來前，官方搶先宣布和手遊《PUBG MOBILE》合作，目前釋出主視覺中能看到芙莉蓮、費倫、修塔爾克站在一起，後面還有勇者欣梅爾，芙莉蓮手捧遊戲中 3 級頭盔前往 PUBG 之地。消息一出也讓不少網友笑喊，「芙莉蓮槍比魔法更好用」、「物理魔法來了」、「費倫這個比魔杖好用！」

關鍵字：葬送的芙莉蓮

分享給朋友：

追蹤我們：

遊戲新鮮事都在這裡，按「讚」加入ETtoday遊戲雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

緬甸8.2強震！陸月子中心劇烈搖晃　護理師「身體護寶寶」猛抓嬰兒車

推薦閱讀

《葬送的芙莉蓮》合作《PUBG MOBILE》　網笑：槍比魔法好用

《inZOI》出現「開車撞小孩」嚴重BUG　官方急修正：加強審查

《GTA 6》等480天都沒有新消息　執行長「接近發售會啟動宣傳」

《劇場版 初音未來》聲優來台粉絲熱情迎接　廣瀨大介被喊可愛超害羞

羽生結弦、米津玄師都愛！《金牌得主》動畫第二季製作確定

劇烈動盪到來！《藥師少女的獨語》釋新情報...PV破百萬觀看

大宇宣布仙劍「資產交接完成」　最後啟動日期曝光

任天堂發表會最高觀看270萬刷新紀錄　下周Switch 2有望創新高

12大動畫前進台中動漫節！「排球、咒術、我獨自升級、我推」集結

《我獨自升級》第二季完結衝熱搜　成振宇聲優吐心聲：傾畢生心血

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

大宇宣布仙劍「資產交接完成」

《劇場版 初音未來》聲優來台粉絲熱情迎接

《藥師少女的獨語》劇烈動盪到來

《我獨自升級》第二季完結

《沉默之丘f》遭澳洲拒絕分級

《GTA 6》等480天都沒有新消息

《inZOI》出現開車撞小孩嚴重BUG

騰訊入股25%接手Ubisoft三本柱

任天堂發表會最高觀看270萬刷新紀錄

《葬送的芙莉蓮》合作《PUBG MOBILE》

最新新聞

《葬送的芙莉蓮》合作《PUBG MOBILE》

《inZOI》出現開車撞小孩嚴重BUG

《GTA 6》等480天都沒有新消息

《劇場版 初音未來》聲優來台粉絲熱情迎接

《金牌得主》動畫第二季製作確定

《藥師少女的獨語》劇烈動盪到來

大宇宣布仙劍「資產交接完成」

任天堂發表會最高觀看270萬刷新紀錄

台中動漫節「咒術、我獨自升級」集結

《我獨自升級》第二季完結

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

當鋪怪事連發！內幕超震撼

做工哥扛債、木屐當典物，當鋪不只是交易，更是人生百態的縮影！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

開箱全聯高CP值必買商品

「文里補習班」開課啦！今天就來親自嘗試網友推薦的「全聯高CP值必買商品」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366