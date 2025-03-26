《魔物獵人：荒野》大型更新一覽　集會所、煌雷龍強勢來襲

記者黃冠瑋／綜合報導

《魔物獵人：荒野》於25日舉辦第一次大型更新發表會，預計4月4日正式推出，部分內容將會在4、5月陸續登場，其中包含泡狐龍、歷戰王煌雷龍、白熾龍等多個大型魔物降臨。另外新增了大集會所、鬥技大會任務、迷你遊戲「滾滾木桶」、「花舞之儀」祭典、「阿爾瑪」變裝等，各位獵人們，準備上線狩獵吧。

多個魔物登場、大集會所、鬥技大會任務（4月4日~）

首先是先前第一次追加內容提到的「泡狐龍」，解鎖條件為在達到HR21後前往緋紅森林與NPC對話，便會開啟泡狐龍任務。主線曾登場的白熾龍完成相關任務後就可以重複挑戰，不過必須達到HR50以上並且將會在龍都遺跡「龍之覺醒」以低機率出現，以上魔物也將會有對應裝備供玩家製作。

本次另外新增了大集會所，玩家達到HR16後，前往「交匯之峰蘇加」和鐵山交談，就能開放，還有新的迷你小遊戲「滾滾木桶」，能夠獲得各種狩獵魔物的道具。晚上還會有歌姬獻唱，先前的貓飯動畫也會在此回歸。鬥技大會任務的開啟，將會有相關任務和自由任務，最多能兩人挑戰，玩家可以在此爭取狩獵排名，只要參加完成後就可獲得武器吊飾，排名越高獲得的獎勵就越豪華。

另外本次更新可以變更阿爾瑪的服裝，包含眼鏡也可以更換，只不過服裝為部分免費下載，這次也會推出付費的外觀DLC組合包，還有營地裝飾、對話用的貼圖、武器吊飾等。

▼ 《魔物獵人：荒野》白熾龍登場。（圖／翻攝自YouTube／capcomasia）

交匯慶典「花舞之儀」（4月23日 - 5月7日）

春季的「花舞之儀」祭典，可以透過任務獲得各種服裝、武器吊飾、營地裝飾等新的內容，期間還會有方便提升獵人等級，還可獲取營火料理食材任務。

▼ 《魔物獵人 荒野》「花舞之儀」祭典開啟。（圖／翻攝自YouTube／capcomasia）

歷戰王「煌雷龍」 （4月30日 - 5月21日）

歷戰王煌雷龍將會在4月30日活動任務中登場，並且也必須達到HR50以上才能挑戰，同樣也會有相對應裝備供玩家製作。

此外，在官方釋出的第二次大型更新預告中，出現疑似久未登場的「海龍」身影，或許會在第二次大型免費更新中登場，玩家將經歷久違的水中戰鬥。另外值得注意的是，在官方釋出的更新一覽表中看到關於「Capcom 合作」，有可能可以看到如《惡靈古堡》、《快打旋風》等聯名登場。

▼ 《魔物獵人：荒野》歷戰王煌雷龍與更新一覽 。（圖／翻攝自YouTube／capcomasia）

▼ 《魔物獵人：荒野》最新預告疑似出現海龍畫面。（圖／翻攝自YouTube／capcomasia）