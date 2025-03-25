卡牌《英勇紋章》搶先開放試玩　玩家回饋將決定後續

記者黃冠瑋／綜合報導

由獨立遊戲團體「遠星工作室」製作、Game Bridge(遊橋有限公司)所發行的Roguelite策略卡牌遊戲《英勇紋章》，已於24日在Steam搶先體驗。對此開發團隊表示，「此次推出試玩版，將會聽取玩家的回饋，針對後續正式版做出調整，期望能夠為玩家帶來符合心目中的卡牌構築遊戲」。

《英勇紋章》是一款多種職業的RogueLike卡牌構築遊戲。玩家可以從五個不同職業中選擇喜歡角色，包含戰士、法師、牧師、遊俠與盜賊。不同的職業有著各自相異的卡牌種類，加上角色專屬的天賦技能，讓玩家得以創造出威力強大的連擊。將近有400張可用手牌，鼓勵玩家採取多樣化的策略與獨樹一格的戰鬥方式。

遊戲中包含五大關卡地圖，每張地圖有獨特的場地效果、怪物分布、事件與地圖路線。其中森林會出現多種狂暴的野獸與魔物、山地則是嚴酷的天氣，包括颳風下雨甚至是落雷的襲擊，玩家須當心空中魔物的突襲、沼澤旁會出現昆蟲與植物魔物、洞穴充滿來自地底的詭異怪物、遺跡則是會出現不死族與不明的機械產物。

▼《英勇紋章》多達400張卡牌，提供玩家自由組合。（圖／由Game Bridge提供）

遊戲挑戰難度也會隨著每一輪破關而有所提升，將會有10種難度提供玩家體驗。另外，遊戲另一大特色則是可以使用內建編輯器，編輯遊戲中的內容，包含卡牌裝備能力、角色怪物等，對MOD有興趣的玩家，官方也支援遊戲MOD製作並且可上傳到Steam創意工坊。

目前遊戲已在Steam上搶先體驗，對此團隊表示，「將繼續聽取各方玩家的意見，持續調整遊戲內容、新增不同的系統與玩法，希望日後正式發售時，能夠帶來符合玩家心目中的卡牌構築遊戲」。

▼《英勇紋章》提供不同遊戲模式，讓玩家做選擇。（圖／由Game Bridge提供）