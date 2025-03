《刺客教條：暗影者》評分出爐「同分劍星」　外媒讚：探索相當好

記者黃冠瑋/綜合報導

由Ubisoft開發的潛行動作角色扮演遊戲《刺客教條:暗影者》將於20日正式推出,在媒體解禁後Metacritic開出平均83分,高出上一部《刺客教條:幻象》7分,不少媒體都大讚,「在系列既有基礎上進行了精簡與改善,讓戰鬥更具有挑戰,探索世界過程也相當引人入勝」,整體來說出乎意料的好評。

Ubisoft過去曾是遊戲業界的主導者,因推出《刺客教條》、《看門狗》、《極地戰嚎》等經典遊戲系列而聞名,不過在經歷了去年關閉《湯姆克蘭西:極惡戰線》開發團隊與大量裁員後,官方對於新作《刺客教條:暗影者》寄予了厚望。

在18日媒體評分解禁後,開出83的綜合高分,相較於進行較受關注的作品,像是《劍星》81分、《P的謊言》82分,幾乎是同分的等級,雖還有許多能改善空間,但整體來說好評大於負評,不少媒體稱讚,「任務變成了值得解決的謎題,流暢的動作和美麗的景色讓穿越16世紀日本的旅程非常享受」、「在系列既有基礎上進行了精簡與改善,讓戰鬥更具挑戰性,探索日本戰國時代的過程也相當引人入勝」、「不僅遊戲世界具有豐富度與探索性,遊玩過程也出乎意外得流暢」、「彌助的武士玩法與《刺客教條》系列差別很大,但奈緒江的忍者跑庫體驗卻是讓系列轉型非常成功」。

另外,官方宣布將在遊戲發售首日時推出更新,其中明確指出包含「攻擊沒有武器的 NPC時,不會再流血」、「減少寺廟和神社內不必要的流血表現」、「放在寺廟和神社內的桌子和架子無法再被破壞」,此項更新或許是針對先前彌助能攻擊日本平民以及大肆破壞神社的爭議而做出的改動。

It seems the Ita-Tate Hyōzu Shrine (射楯兵主神社), located in Himeji City, Hyōgo Prefecture, is being used in Assassin's Creed shadows without their knowledge.



Yasuke destroys the shrine in the game with has led to an uproar in Japan, since it is an insult against Shinto. https://t.co/D84cZtQ5Hi pic.twitter.com/fbCRXBf2Iq