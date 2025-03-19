ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

《刺客教條：暗影者》評分出爐「同分劍星」　外媒讚：探索相當好

記者黃冠瑋／綜合報導

由Ubisoft開發的潛行動作角色扮演遊戲《刺客教條：暗影者》將於20日正式推出，在媒體解禁後Metacritic開出平均83分，高出上一部《刺客教條：幻象》7分，不少媒體都大讚，「在系列既有基礎上進行了精簡與改善，讓戰鬥更具有挑戰，探索世界過程也相當引人入勝」，整體來說出乎意料的好評。

Ubisoft過去曾是遊戲業界的主導者，因推出《刺客教條》、《看門狗》、《極地戰嚎》等經典遊戲系列而聞名，不過在經歷了去年關閉《湯姆克蘭西：極惡戰線》開發團隊與大量裁員後，官方對於新作《刺客教條：暗影者》寄予了厚望。

在18日媒體評分解禁後，開出83的綜合高分，相較於進行較受關注的作品，像是《劍星》81分、《P的謊言》82分，幾乎是同分的等級，雖還有許多能改善空間，但整體來說好評大於負評，不少媒體稱讚，「任務變成了值得解決的謎題，流暢的動作和美麗的景色讓穿越16世紀日本的旅程非常享受」、「在系列既有基礎上進行了精簡與改善，讓戰鬥更具挑戰性，探索日本戰國時代的過程也相當引人入勝」、「不僅遊戲世界具有豐富度與探索性，遊玩過程也出乎意外得流暢」、「彌助的武士玩法與《刺客教條》系列差別很大，但奈緒江的忍者跑庫體驗卻是讓系列轉型非常成功」。

另外，官方宣布將在遊戲發售首日時推出更新，其中明確指出包含「攻擊沒有武器的 NPC時，不會再流血」、「減少寺廟和神社內不必要的流血表現」、「放在寺廟和神社內的桌子和架子無法再被破壞」，此項更新或許是針對先前彌助能攻擊日本平民以及大肆破壞神社的爭議而做出的改動。

關鍵字：刺客教條Ubisoft

分享給朋友：

追蹤我們：

遊戲新鮮事都在這裡，按「讚」加入ETtoday遊戲雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

冷氣團發威低溫0.2度 各地 #飄雪 美景曝！

推薦閱讀

《刺客教條：暗影者》評分出爐「同分劍星」　外媒讚：探索相當好

生活模擬《inZOI》開放試玩版　3／20觀看直播拿獎勵

官方認證！大谷翔平是「烈咬陸鯊」　雙刀流連身高體重都一樣

荒木飛呂彥憶手塚治虫的手「柔軟溫暖」　網笑：JoJo是紀錄片

《浪人崛起》遇壞檔問題褒貶不一　官方回應正努力修復

《蔚藍檔案》前開發人員涉竊Nexon機密　官方聲明駁斥指控不實

《刺客教條：暗影者》40小時老實說　劇情出乎意料但「煩躁感滿滿」

AI搜尋引擎萬能？研究中心實測8款「錯誤率高達60%」：還裝沒錯

《火影忍者》Netflix 2024動畫收視冠軍　觀看時數高達3.3億小時

《聯盟戰棋》S14「機動魔都」搶先看　19日登陸PBE開玩

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

《魔物獵人 荒野》大型更新揭曉

《刺客教條：暗影者》40hr老實說

《火影忍者》Netflix 2024動畫收視冠軍

大谷翔平是「烈咬陸鯊」

《聯盟戰棋》S14機動魔都搶先看

Riot宣布未來BO3、BO5都採用全局BP

青山剛昌談《柯南》：目標把故事寫完

荒木飛呂彥憶手塚治虫的手「柔軟溫暖」

《浪人崛起》遇壞檔問題褒貶不一

生活模擬《inZOI》開放試玩版

最新新聞

《刺客教條：暗影者》解禁出爐

生活模擬《inZOI》開放試玩版

大谷翔平是「烈咬陸鯊」

荒木飛呂彥憶手塚治虫的手「柔軟溫暖」

《浪人崛起》遇壞檔問題褒貶不一

《蔚藍檔案》前開發人員涉竊Nexon機密

《刺客教條：暗影者》40hr老實說

AI搜尋引擎萬能？

《火影忍者》Netflix 2024動畫收視冠軍

《聯盟戰棋》S14機動魔都搶先看

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

當鋪怪事連發！內幕超震撼

做工哥扛債、木屐當典物，當鋪不只是交易，更是人生百態的縮影！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366