日天團獻唱《柯南》新劇場版主題曲　甦醒的小五郎最大上映規模

記者楊智仁／綜合報導

長青作品《名偵探柯南》第 28 部劇場版「獨眼的殘像」在粉絲們的高度期待下，馬上將於 4 月 18 日於日本登場。本次上映規模將超越去年 515 家影院，擴大至 522 家成為《名偵探柯南》劇場版歷史上最大規模的上映，近期官方也公開全新預告並解禁主題曲情報。

《名偵探柯南 獨眼的殘像》故事背景設定在長野雪山，「大和敢助」過去在追捕時因為某男子發射的步槍而受傷，甚至被雪崩給吞沒…，10 個月後國立天文台野邊山的設施傳出一名研究員被襲擊的通報，奇蹟般從雪崩生還的敢助跟著上原由衣趕往了現場，沒想到過程中看不見的左眼，突如其來地劇烈疼痛起來。

同一時間，過去毛利小五郎在警視廳時代的好友，正在調查未寶岳雪崩事故的相關案情，並發現事件檔案中出現了小五郎的名字。正當叔叔帶著柯南一起前往之時，約定地點的途中，突然響起了槍聲——。

另外，這次《名偵探柯南 獨眼的殘像》主題曲《TWILIGHT!!!》由日本天團 King Gnu 獻唱，在最新公開預告中可以搶先聽到片段，官方製作人也表示，「當我讀完劇本的那一刻，腦海就希望 King Gnu 演唱主題曲，我們想要在這部作品中表達許多元素，比如小五郎和長野縣警察編織出的憂鬱的人性戲劇和神秘感，以及充滿情感的雪山，透過 King Gnu 的音樂體會到更深刻地感動。」