暴雪嘉年華確定回歸！2026重返榮耀、突破極限

記者蘇晟彥／綜合報導

繼2023年暴雪嘉年華（BLIZZ CON）回歸線下後，過了兩年仍無消息，但在12日的直播節目中，暴雪官方再次拋出重磅，確定將在2026年重返安那漢會議中心，在 9 月 12、13日舉辦暴雪嘉年華，確定將把這場「盛事」重現帶回玩家面前。

▼暴雪嘉年華上一屆停在2023年，當年最重磅為提出《魔獸世界》地心之戰三部曲。（資料照／記者蘇晟彥攝）



暴雪嘉年華上一屆舉辦時間為2023年，在這之後兩年都無相關消息，也讓不少玩家以為暴雪嘉年華將成為絕響。對此，官方在12日凌晨的直播中宣布，確定將於 2026年回歸，將繼續把傳統延續，同樣在安那漢會議中心舉辦，希望能夠相互聯繫、建立友誼，並共同創造難忘的回憶。

2023年度宣布最重磅的兩個消息，分別是該年度上才線的《暗黑破壞神4》資料片憎恨之軀及《魔獸世界》傳奇設計師Chris Metzen回歸傳奇設計師Chris Metzen回歸，帶來《世界之魂戰記》（WorldSoul SAGA）將以三部曲方式呈現。但在2026年是否會有什麼新消息要宣布，目前也無相關消息。

對此，暴雪官方表示，近 20 年來，BlizzCon 激勵不斷創新並突破極限，為各位呈獻精彩無比的時刻。舉辦一場與玩家社群期待相符的精采盛會，對我們而言至關重要。2026 年的 BlizzCon 除了開幕典禮、深度座談會、暗月馬戲團、友誼賽、遊戲試玩等精彩活動外，我們希望這場經典盛會能具有更深層的意義，為所有與會者帶來難忘的體驗。暴雪娛樂打造這場慶典的宗旨就與打造遊戲一樣──秉持對玩家的承諾，尊重玩家與遊戲世界的連結，讚頌我們因攜手冒險所建立的緊密聯繫。