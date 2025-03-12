ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

暴雪嘉年華確定回歸！2026重返榮耀、突破極限

記者蘇晟彥／綜合報導

繼2023年暴雪嘉年華（BLIZZ CON）回歸線下後，過了兩年仍無消息，但在12日的直播節目中，暴雪官方再次拋出重磅，確定將在2026年重返安那漢會議中心，在 9 月 12、13日舉辦暴雪嘉年華，確定將把這場「盛事」重現帶回玩家面前。

▼暴雪嘉年華上一屆停在2023年，當年最重磅為提出《魔獸世界》地心之戰三部曲。（資料照／記者蘇晟彥攝）

▲▼ blizzcon,暴雪嘉年華 。（圖／記者蘇晟彥攝）

暴雪嘉年華上一屆舉辦時間為2023年，在這之後兩年都無相關消息，也讓不少玩家以為暴雪嘉年華將成為絕響。對此，官方在12日凌晨的直播中宣布，確定將於 2026年回歸，將繼續把傳統延續，同樣在安那漢會議中心舉辦，希望能夠相互聯繫、建立友誼，並共同創造難忘的回憶。

2023年度宣布最重磅的兩個消息，分別是該年度上才線的《暗黑破壞神4》資料片憎恨之軀及《魔獸世界》傳奇設計師Chris Metzen回歸傳奇設計師Chris Metzen回歸，帶來《世界之魂戰記》（WorldSoul SAGA）將以三部曲方式呈現。但在2026年是否會有什麼新消息要宣布，目前也無相關消息。

對此，暴雪官方表示，近 20 年來，BlizzCon 激勵不斷創新並突破極限，為各位呈獻精彩無比的時刻。舉辦一場與玩家社群期待相符的精采盛會，對我們而言至關重要。2026 年的 BlizzCon 除了開幕典禮、深度座談會、暗月馬戲團、友誼賽、遊戲試玩等精彩活動外，我們希望這場經典盛會能具有更深層的意義，為所有與會者帶來難忘的體驗。暴雪娛樂打造這場慶典的宗旨就與打造遊戲一樣──秉持對玩家的承諾，尊重玩家與遊戲世界的連結，讚頌我們因攜手冒險所建立的緊密聯繫。

關鍵字：

分享給朋友：

追蹤我們：

遊戲新鮮事都在這裡，按「讚」加入ETtoday遊戲雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

#屏東 男大鬧醫院！丟拐杖砸傷 #護理師　法官裁准羈押

推薦閱讀

《魔物獵人》銷量佳卡普空盼連8年營收新高　製作人談成功關鍵

蠟筆小新外傳「廣志午餐之道」動畫化　網看畫風認不出：這誰

《JUMP：群星集結》宣布將暫時停止服務：專心解決現有問題

《沉默之丘f》新情報即將揭曉　台灣泥巴娛樂擔任開發

千名玩家曝最愛遊戲日本IP霸榜、《原神》唯一例外擠進前20

暴雪嘉年華確定回歸！2026重返榮耀、突破極限

橫向遊戲《絕對魔權》即將降臨　化身反叛英雄對抗暴君

索尼「AI亞蘿伊」影片外流急告侵權　外媒諷「不愧是複製人」

CFO奪初陣對抗賽首勝！峻嘉納夾爆全場、選手狀態火燙擊破歐洲KC

始祖級實況主鳥屎結婚！IG放閃秒歪樓：結婚好貴　整排藍勾獻祝福

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

始祖級實況主鳥屎結婚！

索尼「AI亞蘿伊」影片外流急下架

橫向遊戲《絕對魔權》即將降臨

《JUMP：群星集結》暫時停止服務

台北寶可夢中心「應援系列」將開搶

蠟筆小新外傳「廣志午餐之道」動畫化

台灣漫畫家登日本Young Jump殿堂

傳聞曝Switch 2遊戲價格上漲

微軟Xbox重大轉型!

《柯南》新劇場版「沉睡小五郎」座椅

最新新聞

《魔物獵人》銷量佳製作人談成功關鍵

蠟筆小新外傳「廣志午餐之道」動畫化

《JUMP：群星集結》暫時停止服務

《沉默之丘f》新情報即將揭曉

千名玩家曝最愛遊戲日本IP霸榜

暴雪嘉年華確定回歸！

橫向遊戲《絕對魔權》即將降臨

索尼「AI亞蘿伊」影片外流急下架

CFO奪初陣對抗賽首勝、峻嘉納夾爆全場

始祖級實況主鳥屎結婚！

熱門快報

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

「文里補習班」開課啦！升級社群瘋傳的【哈佛湯】，讓它變成剷肉神湯【瘦瘦湯】

名牌包典當價？結果超傻眼

原價買的精品，當舖估價竟砍半？經典款與非經典款價差超驚人！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366