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《英雄聯盟》免費寶箱急轉彎回歸　平息眾怒藍粉解鎖減半

記者黃冠瑋／綜合報導

《英雄聯盟》Riot因2月初宣布，移除免費海克斯科技寶箱機制，稱是為了遊戲長遠發展，引起全球各大玩家批評。官方或許是沒預料到玩家反彈聲浪如此之大，於是27日緊急改變政策，宣布自下週更新（25.05）版本起讓海克斯科技寶箱回歸。

▲▼《英雄聯盟》宣布自下週更新（25.05）版本起讓海克斯科技寶箱回歸。（圖／翻攝自Youtube／@leagueoflegends）

事件起因是《英雄聯盟》官方決定自2025年起取消精雕寶箱和免費獲得海克斯科技寶箱，後續在開發新訊針對第一賽季（諾克薩斯賽季）提出報告時，官方回應此事表示，「先前加入寶箱獎勵系統是希望提供給玩家額外的獎勵、讓大家可以花時間拿到許多喜歡的造型，這樣經營模式起初是很有效，但長久下來發現，免費寶箱卻無意間成為玩家解鎖造型的主要方式，讓越來越多玩家最終都以免費形式來獲得大量造型，因此決定取消免費獲取海克斯寶箱機制」，事件發生後，全球各大玩家都不太接受這次回應並出現許多反彈聲浪。

2月27日官方開發團隊緊急在最新開發訊中表示，「我們一直以來致力於將玩家擺在第一位，但我們沒有意識到海克斯科技寶箱對玩家而言是如此的重要，所以我們決定海克斯科技寶箱回歸。」玩家將會在未來每一幕（Act）免費獲得10組寶箱鑰匙，其中8組為免費通行證獎勵，取代原本通行證中的免費造型，另外2組則是從榮譽系統中獲取，也就是往後玩家每年可獲得最多 60 組寶箱鑰匙。寶箱內容物的獲取機率皆不會改動，而且現在玩家手上的鑰匙斷片將自動轉換為鑰匙（無條件進位，不會剩下任何斷片）。

此外，官方也宣布從下個版本（25.05）開始，所有英雄的解鎖藍粉減半，並且此項改動將會是永久。後續也會放慢造型推出時間，以此保證造型能有良好品質。可見官方生怕反彈聲浪持續下去，而做了補救措施。

關鍵字：英雄聯盟免費仔

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