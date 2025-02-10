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《英雄聯盟》移除免費寶箱「為永續經營」　玩家：想要錢就說

記者黃冠瑋／綜合報導

《英雄聯盟》自2025年起取消精雕寶箱和免費獲得海克斯科技寶箱一事，引起玩家注意，近日官方在開發新訊針對第一賽季（諾克薩斯賽季）提出報告時也回應此事表示，「此次改動是為了更有利於遊戲未來發展」，再度回應一出引發玩家大批反彈並開始擔心自身遊戲體驗。

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《英雄聯盟》是一款免費遊玩的遊戲，主要收入仰賴玩家花錢購買造型來支持研發團隊不斷更新遊戲內容、增加新的遊戲模式，甚至是舉辦直播、世界大賽或者遊戲平衡，以及對未來《英雄聯盟》世界影集投資。

《英雄聯盟》工作室負責人 Andrei Van Roon 與遊戲執行製作人 Paul Bellezza 強調，先前加入寶箱獎勵系統是希望提供給玩家額外的獎勵、讓大家可以花時間拿到許多玩家非常喜歡的造型，這樣經營模式起初是很有效，但長久下來發現，免費寶箱卻無意間成為玩家解鎖造型的主要方式，讓越來越多玩家最終都以免費形式來獲得大量造型。

Riot官方指出對許多玩家來說，直接購買造型不再有任何意義，因為玩家樂於等待最終免費獲得造型，長期下來遊戲是無法繼續經營下去，因此決定自2025年起取消精雕寶箱和透過英雄專精免費獲得海克斯科技寶箱，大部分玩家都不太接受這次回應並有許多反彈聲浪，有的表示「有差？你刪我更不想課金」、「我移除了，只是想讓你花錢 」，也有玩家提出意見「保留免費寶箱，但是調低抽到稀有造型機率不是更能留住玩家嗎」、「明明可以把稀有造型去除掉 只留些舊版的造型給玩家也是個方式吧 」 ，對於玩家而言都ㄧ致認為移除是最下下籤的選擇。

關鍵字：英雄聯盟免費仔

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