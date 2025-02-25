ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

《英雄聯盟》MMO重啟計畫曝光　Riot創辦人喊話別擔心

記者黃冠瑋／綜合報導

Riot前首席製作人「鬼蟹」於2021年便宣布以《英雄聯盟》世界觀，打造一款MMORPG遊戲。但自從他2023年離職後，專案一度停擺，甚至於去年3月Riot宣布將整個專案砍掉重製，開發過程可說是一波三折，不過2月13日Riot共同創辦人Marc Merrillc喊話，「《英雄聯盟》MMO專案仍會持續進行，玩家無需擔心」。

▼《英雄聯盟》來自不同地區角色圖。（圖／翻攝自《英雄聯盟》官網）

▲▼《英雄聯盟》符文大地世界地圖。（圖／翻攝自《英雄聯盟》官網）

《英雄聯盟》MMO於2021年由前首席製作人「鬼蟹」提出後，就受到粉絲熱烈關注。但自從2023年「鬼蟹」從Riot離開後就一度停擺，甚至去年3月Riot宣布決定將整個專案推掉重做，讓玩家覺得這項專案是否就此作罷。

不過在2月13日拉斯維加斯舉行的 D.I.C.E. 大會上，於外媒GAME FILE訪問中，問到關於《英雄聯盟》MMO時，RIOT共同創辦人Marc Merrill就證實遊戲還在開發當中，並且提到，「《英雄聯盟》MMO是我花費時間最多的專案，我想要以過去大型MMORPG的受歡迎的那種感覺，將這種元素帶回到遊戲當中」，Marc Merrill也承認這是一項艱難的任務，但他會用最適合的團隊去努力完成，玩家不需要擔心。

▼《英雄聯盟》符文大地世界地圖。（圖／翻攝自《英雄聯盟》符文大地官網）

▲▼《英雄聯盟》符文大地世界地圖。（圖／翻攝自《英雄聯盟》官網）

值得一提的是，Riot近年來積極補全《英雄聯盟》的遊戲背景，在2018年推出《英雄聯盟》符文大地的互動地圖，以此來統整龐大世界觀與角色資訊，不免讓玩家懷疑是在為MMORPG作鋪墊。雖說遊戲製作仍需些時日，但玩家已迫不及待想窺探遊戲面貌。

關鍵字：英雄聯盟MMORPG

分享給朋友：

追蹤我們：

遊戲新鮮事都在這裡，按「讚」加入ETtoday遊戲雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

警察面前還敢闖紅燈！駕駛還心虛停路中...一綠燈秒被制裁

推薦閱讀

《英雄聯盟》MMO重啟計畫曝光　Riot創辦人喊話別擔心

《進擊的巨人》壁畫系列服飾推出　兵長、漢吉帽T再現催淚場面

出軌風波聲優「古谷徹」沉寂多時亮相　滿頭白髮網「認不出來」

前任天堂員工分析Switch 2發售日、價格：圍繞多項戰略性原因

萬代模型盛事北車直擊！「航海王、七龍珠、膽大黨」強檔登場

憂心XBOX走入歷史　執行長上火線解釋「不再追求獨佔」

年輕玩家不在乎「戀愛與性」？開發者調查揭「友情」元素更重要

萊莎蜜大腿救系列！製作人坦承：當時失敗就沒了

睽違35年《功夫貓黨》新作登場　原作動畫聲優經典還原

大阪關西萬博享受「沉浸式鋼彈影像體驗」　新作品、場館資訊公開

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

年輕玩家不在乎「戀愛與性」？

盜版《寶可夢》法院判賠1億

台北寶可夢中心「女兒節 皮卡丘」將推出

航海王、七龍珠...萬代模型盛事直擊

前任天堂員工分析Switch 2發售日

萊莎蜜大腿救系列！

憂心XBOX走入歷史

大阪關西萬博享受「沉浸式鋼彈影像體驗」

庵野秀明最新《鋼彈》作品登IMAX

《漫威爭鋒》本想設計原創角色？

最新新聞

《英雄聯盟》MMO重啟計畫曝光

《進擊的巨人》壁畫系列服飾推出

出軌風波「古谷徹」聲優沉寂多時亮相

前任天堂員工分析Switch 2發售日

航海王、七龍珠...萬代模型盛事直擊

憂心XBOX走入歷史

年輕玩家不在乎「戀愛與性」？

萊莎蜜大腿救系列！

睽違35年《功夫貓黨》新作登場

大阪關西萬博享受「沉浸式鋼彈影像體驗」

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

房市新風向 NVIDIA效應？

科技巨頭進駐，汐止房價有望破百？重劃區、學區房怎選最穩賺？

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

【街訪】工具人集合囉

阿虎前進光華商場，揭開純愛戰士的真實心聲！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366