《英雄聯盟》MMO重啟計畫曝光　Riot創辦人喊話別擔心

記者黃冠瑋／綜合報導

Riot前首席製作人「鬼蟹」於2021年便宣布以《英雄聯盟》世界觀，打造一款MMORPG遊戲。但自從他2023年離職後，專案一度停擺，甚至於去年3月Riot宣布將整個專案砍掉重製，開發過程可說是一波三折，不過2月13日Riot共同創辦人Marc Merrillc喊話，「《英雄聯盟》MMO專案仍會持續進行，玩家無需擔心」。

▼《英雄聯盟》來自不同地區角色圖。（圖／翻攝自《英雄聯盟》官網）

《英雄聯盟》MMO於2021年由前首席製作人「鬼蟹」提出後，就受到粉絲熱烈關注。但自從2023年「鬼蟹」從Riot離開後就一度停擺，甚至去年3月Riot宣布決定將整個專案推掉重做，讓玩家覺得這項專案是否就此作罷。

不過在2月13日拉斯維加斯舉行的 D.I.C.E. 大會上，於外媒GAME FILE訪問中，問到關於《英雄聯盟》MMO時，RIOT共同創辦人Marc Merrill就證實遊戲還在開發當中，並且提到，「《英雄聯盟》MMO是我花費時間最多的專案，我想要以過去大型MMORPG的受歡迎的那種感覺，將這種元素帶回到遊戲當中」，Marc Merrill也承認這是一項艱難的任務，但他會用最適合的團隊去努力完成，玩家不需要擔心。

▼《英雄聯盟》符文大地世界地圖。（圖／翻攝自《英雄聯盟》符文大地官網）

值得一提的是，Riot近年來積極補全《英雄聯盟》的遊戲背景，在2018年推出《英雄聯盟》符文大地的互動地圖，以此來統整龐大世界觀與角色資訊，不免讓玩家懷疑是在為MMORPG作鋪墊。雖說遊戲製作仍需些時日，但玩家已迫不及待想窺探遊戲面貌。