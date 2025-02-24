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《漫威爭鋒》本想用原創角色？外媒曝執行長不想付版權費...官方駁斥

記者楊智仁／綜合報導

網易遊戲開發兼營運，以漫威人氣英雄為主題《漫威爭鋒》（Marvel Rivals）自 12 月全球免費上線，擁有強大 IP 加上PS5／Xbox Series X/S／Steam／Epic Games Store 等平台都能玩，短短 72 小時《漫威爭鋒》就達成全球玩家數量 1000 萬里程碑，不過根據外媒報導，網易首席執行長一度不願意支付版權費，希望美術團隊設計自己的角色來替代。

▼《漫威爭鋒》人氣相當高。（圖／翻攝自Steam）▲▼《漫威爭鋒》達成全球玩家數量 1000 萬里程碑。（圖／翻攝自Steam）

現年 53 歲的丁磊是網易創始人兼首席執行長，他已裁撤數百個職位，關閉或閒置遊戲工作室，並縮減國際投資，專注於更小規模的遊戲產品組合。外媒表示，根據熟悉公司內部運作的人士透露，過去一年來，丁磊的決策往往相當突然，而這些決策也包含去年所推出的《漫威爭鋒》。

據 Niko Partners 分析師曾曉峰估算，《漫威爭鋒》迄今已創造超過 2 億美元的收入。網易表示，該遊戲已擁有超過 4000 萬註冊用戶，然而，該遊戲發佈之前，內部曾討論過取消開發，知情人士透露，丁磊不願支付迪士尼公司版權費，以使用像金剛狼和蜘蛛人等知名角色，甚至一度要求美術團隊用自家角色替代。最終，這個嘗試並未成功甚至導致公司損失了數百萬美元，成為丁磊突然決策風格的縮影。網易發言人則否認了這一說法，表示自 2017 年以來，公司與漫威一直保持緊密合作。

關鍵字：漫威爭鋒

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