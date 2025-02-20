圈內人揭動畫背後關鍵組織「製作委員會」！燃燒經費從這裡開始

記者楊智仁／綜合報導

你喜歡看動畫嗎？是否曾想過動畫是怎麼誕生？動畫結束後長長的工作人員名單也常會看到「製作委員會」這個組織，他們是如何影響著動畫的製作與進行，接下來本篇文章將帶領讀者深入影響著日本動畫產業關鍵「製作委員會」。

「智寶國際集團」是台灣唯一可以在日本籌組製作委員會的公司，在台、日兩地有十家關係企業，像是「回歸線娛樂、翔英融創」等等，董事長鄧橋（Joe）於訪談中提到，「製作委員會就是大家一起共同把一件事情做出來」，這句話看似簡單但背後包含了許多龐大且不可思議的秘辛。

日本是個集體主義較強的社會，這種文化在企業經營上雖帶來部份優勢，卻也形成一定封閉性，融入這樣的文化並不容易，它同時構成整個日本社會和企業高度協作的社會基礎，「製作委員會」機制就是在這樣的文化下產生。由多方合作，以高度默契的競合關係，共同投入資源並進行分工，以共好模式推升產業進步。

當 IP 作品只由單一公司主導時，可能因企業利益在內容上產生製作偏頗，如：一家商品公司為了自身利益與廣告，從頭到尾於動畫內容中置入商品，就會造成內容過於廣告化的結果，但若由多元不同專業領域公司組織而成的「製作委員會」就可以有不同面向的內容。

例如「製作委員會」裡面可能有廣告代理商、電視台、遊戲公司、音樂公司等，大家強項與利益不完全相同，電視台擁有播放權收益；遊戲公司可能是想要獲得全球遊戲改編權；音樂公司視藝人和市場評估，每家公司會因為策略不同而決定投入各自資本。這也是日本產業能夠長期發展的重要原因，製作委員會運作很複雜、競爭激烈，每個參與者除了希望獲取自身利益，但也在合作過程培養互相依賴的關係，共創產業整體最大利益。

鄧橋（Joe）分享「製作委員會」在日本長年運作，主要是有可以支持產業的法源，例如「任意合夥」可以產生沒有法人格的共同合夥，稅務則有相應的配套措施支持「稅率穿透」，讓資金投入與利潤分配等資金進出都能透明合理，也是讓日本內容產業可以蓬勃的一個重要關鍵。

同時還有「下請法」的誕生，使內容創作者不至於在與巨大資本的合夥下缺乏保障。例如，製作委員會不能因為一句「與想像的不一樣」就不支付製作公司費用，倘若缺乏法律約束，會讓「製作委員會」與「製作單位或個人」呈現不對等關係，這時「下請法」就能保護到內容創作者。

製作委員會好處是能夠分散風險，讓多方投資者共同推動項目，然而，如何在眾多利益相關者之間協調決策與資源分配，競爭不可避免。鄧橋進一步說明，「製作委員會」很難用單純「好」或「壞」來評價，可以將「製作委員會」想像成一場籃球比賽，每個球員希望自己表現亮眼，但最終目標仍是讓球隊贏得比賽，誰能爭取到最多機會？誰能進最多球？個人表現與團隊成功密不可分，製作委員會運作也是如此，關鍵不只是公司能做出多少貢獻，而是如何在這個系統中生存發揮影響力，如何在製作委員會中獲得主導地位，並讓外界認可專業能力，這些都是關鍵。