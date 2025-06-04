《五等分的新娘》首款手機遊戲結束營運...近5年故事劃句點

記者楊智仁／綜合報導

知名漫畫《五等分的新娘》（五等分の花嫁）是由日本漫畫家「春場蔥」所繪戀愛作品，動畫首季於 2019 年播出吸引不少粉絲，更曾推出劇場版、改編手機遊戲等等。不過日前其手遊《五等分的新娘 五胞胎無法將消除遊戲分成五等分》宣布將停止營運消息。

▼《五等分的新娘》首款手遊結束營運。（圖／翻攝自@5hanayome_pzl推特）

《五等分的新娘 五胞胎無法將消除遊戲分成五等分》為系列首款手遊自 2020 年 10 月推出，以全語音演繹主角和五胞胎新故事，遊戲主打「戀愛喜劇消除」玩法，透過「消除遊戲珠」連起來逐步解鎖劇情，在與五胞胎關係日益加深後產生「特殊關係」，可以選擇原著中體驗不到，來自她的告白。

《五等分的新娘 五胞胎無法將消除遊戲分成五等分》不知不覺已經快要營運近 5 年，而官方在日前宣布遊戲 6 月 30 日停止營運，團隊除了感謝玩家們長時間的支持外，之後也會針對未使用的有償石進行退款，詳情可至官網或推特查詢。