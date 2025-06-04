ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

《五等分的新娘》首款手機遊戲結束營運...近5年故事劃句點

記者楊智仁／綜合報導

知名漫畫《五等分的新娘》（五等分の花嫁）是由日本漫畫家「春場蔥」所繪戀愛作品，動畫首季於 2019 年播出吸引不少粉絲，更曾推出劇場版、改編手機遊戲等等。不過日前其手遊《五等分的新娘 五胞胎無法將消除遊戲分成五等分》宣布將停止營運消息。

▼《五等分的新娘》首款手遊結束營運。（圖／翻攝自@5hanayome_pzl推特）▲▼五等分。（圖／翻攝自推特）

《五等分的新娘 五胞胎無法將消除遊戲分成五等分》為系列首款手遊自 2020 年 10 月推出，以全語音演繹主角和五胞胎新故事，遊戲主打「戀愛喜劇消除」玩法，透過「消除遊戲珠」連起來逐步解鎖劇情，在與五胞胎關係日益加深後產生「特殊關係」，可以選擇原著中體驗不到，來自她的告白。

《五等分的新娘 五胞胎無法將消除遊戲分成五等分》不知不覺已經快要營運近 5 年，而官方在日前宣布遊戲 6 月 30 日停止營運，團隊除了感謝玩家們長時間的支持外，之後也會針對未使用的有償石進行退款，詳情可至官網或推特查詢。

關鍵字：五等分的新娘

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【有這樣的校長你還想畢業？】東石高中校長畢典大跳16蹲嗨爆全場

推薦閱讀

《五等分的新娘》首款手機遊戲結束營運...近5年故事劃句點

6/4中國《戰車世界》禁直播！玩家被Ban傻眼...網笑：此地無銀

黃仁勳盛讚Switch 2！揭晶片突破性技術：重新定義遊戲主機

《寶可夢朱／紫》Switch 2畫面終於改善　網讚：完全體來了

《艾爾登法環 黑夜君臨》賣破350萬套　雙人模式、追加DLC將登場

日傳奇長嶋茂雄病逝...影響力超高《蠟筆小新》電影也曾現名字

免費仔快看！《Hellslave》官方慶續作公開　開放限時免費領

快訊／《楓之谷Artale》伺服器又炸掉　玩家怒噴洗版：還我加倍

《楓之谷Artale》致歉加倍活動先暫停　端午補償出爐玩家不買單　

UNIQLO聯名《吉伊卡哇》！小可愛討伐完畢UT穿搭超療癒

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

《楓之谷Artale》致歉加倍暫停

《魔物獵人荒野》2次大更新來襲

《楓之谷Artale》伺服器又炸掉

「鬼滅、膽大黨」今夏新番超強看不完

「長嶋茂雄」病逝...動畫劇場版也曾現名字

黃仁勳盛讚Switch 2！揭晶片突破性技術

新VT「鯊魚子Saba」再發新短片

《柯南》劇場版票房直逼歷史紀錄

《Hellslave》開放限時免費領！

《火影忍者》版權方開告仿冒商品

最新新聞

《五等分的新娘》首款手遊結束營運

6/4中國《戰車世界》禁直播

黃仁勳盛讚Switch 2！揭晶片突破性技術

《寶可夢朱／紫》畫面終於改善

《艾爾登法環 黑夜君臨》賣破350萬套

「長嶋茂雄」病逝...動畫劇場版也曾現名字

《Hellslave》開放限時免費領！

《楓之谷Artale》伺服器又炸掉

《楓之谷Artale》致歉加倍暫停

UNIQLO聯名《吉伊卡哇》

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366