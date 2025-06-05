蚍蜉也能撼樹？《艾爾登法環 黑夜君臨》玩家Lv1單刷黑夜光騎士

記者黃冠瑋／綜合報導

作為一款魂系大作《艾爾登法環 黑夜君臨》上線後就因為單人模式太過困難，讓許多玩家望而卻步。對此官方便在後續即時更新調整單人模式難度，讓普通玩家能靠著一己之力通關黑夜王，然而卻有高手玩家為了突破極限靠著全程不升級情況下，僅用等級1就擊敗眾多玩家苦惱的「黑夜光騎士」。

▼《黑夜君臨》玩家靠Lv1成功單刷黑夜光騎士。（圖／翻攝自《艾爾登法環 黑夜君臨》Steam）

事情其實是遊戲中被玩家公認目前攻略難度較高的「黑夜光騎士」弗格爾，由於牠本身有著快速的衝刺與大範圍攻擊、難纏的聖屬性魔法，再加上二階段變化還會變得相當棘手，因此被許多玩家認為根本很難單人通關。正當普通玩家想要放棄時，就有一名海外玩家Youwy想要追求更加困難的挑戰，於是便把目標放到「黑夜光騎士」上，於是他開始研究如何攻略，沒想到就在6月3日這項不可能任務居然讓他達成，並且從影片中還可以看到他僅靠等級1就擊敗了「黑夜光騎士」。

不過從他玩法可以看到是靠著異常屬性來造成傷害，且為此他在攻略的前兩個晝夜週期，透過盧恩衝進圈外從店鋪搜刮或是從商人手中購買大量飾品與武器，因此在等級1的情況下他就能靠著出血、中毒、戰技凍傷與副手雷屬性刺劍等強大裝備，成功單刷黑夜光騎士弗格爾。

對此就讓人聯想到《靠廢柴技能【狀態異常】成為最強的我將蹂躪一切》中主角也是透過不斷施加異常狀態成功越級打敗敵人，儘管此玩家是靠著武器輔助才成功通關，但攻打期間他也有靠著高超閃躲技巧成功躲避Boss，因此也讓許多玩家直言真的是高手中的高手。