ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

《鬼滅之刃》無限城、《膽大黨》第二季...今夏新番超強看不完

記者楊智仁／綜合報導

今年春番話題作品相對較少，不過隨著天氣逐漸轉熱，2025 夏番也馬上就要登場，夏天可說是強檔雲集，包含《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇》、《膽大黨》第二季、《戀上換裝娃娃》第二季、《怪獸8號》第二季等多部續作即將登場。

▼今年夏天多部強檔。（圖／翻攝自木棉花）▲▼新番。（圖／翻攝自推特）

《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇》

《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇》第一章迎來激烈對決，故事承接《鬼滅之刃 柱訓練篇》，炭治郎與鬼殺隊挺身迎戰鬼舞辻無慘，在無限城展開「鬼殺隊」與「鬼」的殊死戰。頂尖動畫製作公司 ufotable 延續精湛技術，打造出高速流暢的戰鬥場面與震撼視覺特效，讓影迷熱血沸騰、屏息以待，日本預計會在 7 月 18 日上映，台灣部分則會在 8 月 8 日登場。

▼《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇》。（圖／翻攝自@kimetsu_off）▲▼新番。（圖／翻攝自推特）

《膽大黨》第二季

《膽大黨》第一季 2024 年首播，風格獨特、橫跨多種類型的科幻戀愛題材，在世界各地都獲得很高的人氣，故事緊湊和角色十分討喜收穫廣泛好評。第二季《邪視篇》厄卡倫、小桃攜手面對最強之敵，戰鬥場面比第一季再更加激烈、毫無冷場的劇情、兩人逐漸升溫的感情、讓人迫不急待想看到續作到來，目前《膽大黨：邪視》也正在影院上映當中。

▼《膽大黨》第二季。（圖／翻攝自木棉花）▲▼新番。（圖／翻攝自推特）

《戀上換裝娃娃》第二季

由福田晉一所繪《戀上換裝娃娃》可說是 2022 年冬天最大黑馬，精緻畫風、男女主角刻劃相當成功、作品在「戀愛」與「喜劇」分配上拿捏恰到好處，動畫播出後人氣飛躍性成長，原作更是從原本 350 萬套直接飆破 1200 萬套大關。等待了三年《戀上換裝娃娃》第二季馬上在今夏回歸，這次小倆口又會帶來怎麼樣臉紅心跳的故事令粉絲們相當期待。

▼《戀上換裝娃娃》第二季。（圖／翻攝自アニプレックス チャンネル） ▲▼新番。（圖／翻攝自推特）

《怪獸8號》第二季

《怪獸8號》單行本已發行至第 15 冊，在「少年JUMP+」上點閱數更是超過 6 億次，實體漫畫銷售量亦超過 1,000 萬冊，第一季動畫憑藉王道劇情和精彩戰鬥獲得高人氣，緊接著第二季隨著更強大怪獸出現，防衛隊面臨更大威脅，卡夫卡能否和同伴們一起捍衛日本，《怪獸8號》第二季預計在 7 月 19 日放送。

▼《怪獸8號》第二季將。（圖／翻攝自@KaijuNo8_O推特）▲▼新番。（圖／翻攝自推特）

續作部分，「徹夜之歌 第二季」、「青春豬頭少年不會夢到聖誕服女郎」、「轉生為第七王子，隨心所欲的魔法學習之路 第二季」、「SAKAMOTO DAYS 坂本日常 第二季度」、「GRAND BLUE 碧藍之海 第二季」、「Dr.STONE 新石紀 SCIENCE FUTURE 第二季度」同樣受到矚目，新作則有「薰香花朵凛然綻放」、「光逝去的夏天」等等。

關鍵字：鬼滅之刃

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【我第二高】雅英幫富邦Angels排順序！珠珢照身高自己站到第二位

推薦閱讀

外媒曝Switch 2大幅提高批發利潤...任天堂秒駁斥：不實報導

華山「武俠藝術節」登場！園區化身大型江湖　觀眾成俠客

《柯南》劇場版票房直逼歷史紀錄　千萬人進場看甦醒的小五郎

《鬼滅之刃》無限城、《膽大黨》第二季...今夏新番超強看不完

《死亡擱淺2》出現hololive「兔田佩克拉」　小島秀夫確認合作

道奇聯名《航海王》狂歡夜！無人機秀魯夫...還可獲限定草帽

新VT「鯊魚子Saba」再發新短片　海面魚鰭惹網哭：Gura是你嗎

《艾爾登法環 黑夜君臨》評價回升...韓神人單挑擊敗最終頭目

破億王道作《怪獸8號》第二季放送時間確定　怪獸覺醒保衛地球新章

《航海王》真人版「喬巴」面部原型曝光　尾田親筆喊話：好好期待

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

《魔物獵人荒野》2次大更新來襲

快訊／《楓之谷Artale》再傳災情

新VT「鯊魚子Saba」再發新短片

道奇聯名《航海王》狂歡夜

《死亡擱淺2》出現兔田佩克拉

《火影忍者》版權方開告仿冒商品

《墮落之主》執行長談遊戲生態

「鬼滅、膽大黨」今夏新番超強看不完

《柯南》劇場版票房直逼歷史紀錄

前開發者解釋《星空》褒貶不一

最新新聞

Switch 2提高批發利潤？任天堂駁斥

華山「武俠藝術節」打造大型江湖

《柯南》劇場版票房直逼歷史紀錄

「鬼滅、膽大黨」今夏新番超強看不完

《死亡擱淺2》出現兔田佩克拉

道奇聯名《航海王》狂歡夜

新VT「鯊魚子Saba」再發新短片

韓神人單挑擊敗「黑夜君臨」最終頭目

《怪獸8號》第二季放送時間確定

《航海王》真人版「喬巴」面部原型曝光

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366