《鬼滅之刃》無限城、《膽大黨》第二季...今夏新番超強看不完

記者楊智仁／綜合報導

今年春番話題作品相對較少，不過隨著天氣逐漸轉熱，2025 夏番也馬上就要登場，夏天可說是強檔雲集，包含《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇》、《膽大黨》第二季、《戀上換裝娃娃》第二季、《怪獸8號》第二季等多部續作即將登場。

▼今年夏天多部強檔。（圖／翻攝自木棉花）

《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇》

《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇》第一章迎來激烈對決，故事承接《鬼滅之刃 柱訓練篇》，炭治郎與鬼殺隊挺身迎戰鬼舞辻無慘，在無限城展開「鬼殺隊」與「鬼」的殊死戰。頂尖動畫製作公司 ufotable 延續精湛技術，打造出高速流暢的戰鬥場面與震撼視覺特效，讓影迷熱血沸騰、屏息以待，日本預計會在 7 月 18 日上映，台灣部分則會在 8 月 8 日登場。

▼《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇》。（圖／翻攝自@kimetsu_off）

《膽大黨》第二季

《膽大黨》第一季 2024 年首播，風格獨特、橫跨多種類型的科幻戀愛題材，在世界各地都獲得很高的人氣，故事緊湊和角色十分討喜收穫廣泛好評。第二季《邪視篇》厄卡倫、小桃攜手面對最強之敵，戰鬥場面比第一季再更加激烈、毫無冷場的劇情、兩人逐漸升溫的感情、讓人迫不急待想看到續作到來，目前《膽大黨：邪視》也正在影院上映當中。

▼《膽大黨》第二季。（圖／翻攝自木棉花）

《戀上換裝娃娃》第二季

由福田晉一所繪《戀上換裝娃娃》可說是 2022 年冬天最大黑馬，精緻畫風、男女主角刻劃相當成功、作品在「戀愛」與「喜劇」分配上拿捏恰到好處，動畫播出後人氣飛躍性成長，原作更是從原本 350 萬套直接飆破 1200 萬套大關。等待了三年《戀上換裝娃娃》第二季馬上在今夏回歸，這次小倆口又會帶來怎麼樣臉紅心跳的故事令粉絲們相當期待。

▼《戀上換裝娃娃》第二季。（圖／翻攝自アニプレックス チャンネル）

《怪獸8號》第二季

《怪獸8號》單行本已發行至第 15 冊，在「少年JUMP+」上點閱數更是超過 6 億次，實體漫畫銷售量亦超過 1,000 萬冊，第一季動畫憑藉王道劇情和精彩戰鬥獲得高人氣，緊接著第二季隨著更強大怪獸出現，防衛隊面臨更大威脅，卡夫卡能否和同伴們一起捍衛日本，《怪獸8號》第二季預計在 7 月 19 日放送。

▼《怪獸8號》第二季將。（圖／翻攝自@KaijuNo8_O推特）

續作部分，「徹夜之歌 第二季」、「青春豬頭少年不會夢到聖誕服女郎」、「轉生為第七王子，隨心所欲的魔法學習之路 第二季」、「SAKAMOTO DAYS 坂本日常 第二季度」、「GRAND BLUE 碧藍之海 第二季」、「Dr.STONE 新石紀 SCIENCE FUTURE 第二季度」同樣受到矚目，新作則有「薰香花朵凛然綻放」、「光逝去的夏天」等等。