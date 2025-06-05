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台灣阿嬤怕你餓！Kson總長見面會驚見「乖乖」笑喊：無所不在

記者黃冠瑋／綜合報導

隸屬於Vshojo旗下VTuber「總長Kson」一直以來以趣味互動的直播效果，擄獲不少台灣粉絲，過去也曾三度造訪台灣大讚夜市美食。而日前 Kson以COSPLAY裝扮直播吃零食與粉絲互動，就拿出她近日參加美國粉絲見面會意外收到台灣阿嬤送的經典零食「乖乖」，讓她直言，「來到美國了，台灣阿嬤還無所不在」。

▼總長Kson美國粉絲見面會上意外收到台灣零食乖乖。（圖／翻攝自YouTube／kson ONAIR）

▲▼總長Kson美國粉絲見面會上意外收到台灣零食乖乖。（圖／翻攝自YouTube／kson ONAIR）

事情其實是Kson日前參加了位於美國德州的DreamHack Dallas粉絲見面會活動，而近日她從美國返回日本後沒多久便開直播與觀眾互動，並身穿活動當時的可愛薯條裝，想迫不及待與粉絲分享她從美國帶回的各種零食。

然而她拿出的第一個卻不是來自美國的食物，反而是台灣經典巧克力口味的「乖乖」，她坦言這其實是美國粉絲見面會上一位台灣阿嬤所送，當時那位粉絲正著急從包包裡翻找，Kson正好奇在翻找什麼，沒想到竟然遞給她一包「乖乖」，讓她直言「台灣阿嬤來了，他們無所不在」，她也驚呼台灣人真的會把乖乖帶到世界各地。

後續她也表示，雖說突然在美國收到「乖乖」讓她感到非常驚訝，但這包乖乖很好吃、非常喜歡。不過她也強調台灣人真的特別喜歡餵食自己重視的人，而且不讓對方吃撐不罷休。這段幽默經歷也讓台灣網友開玩笑表示，「有種餓是台灣阿嬤覺得你餓」、「不管到哪裡都要餵飽你」、「孩子你瘦了」、「千萬別在台灣阿嬤面前喊餓」。

關鍵字：VTuberKson

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