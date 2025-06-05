Switch 2拆解影片直擊！網揭一部位「太脆弱」...有斷裂風險

記者楊智仁／綜合報導

隨著 6 月 5 日到來，今天遊戲界最大消息當然就是 Nintendo Switch 2 正式開賣，而 YouTube 頻道 ProModding 已搶先釋出一支長達 17 分鐘的拆解影片，不僅展示了 Switch 2 的內部構造，也首度近距離曝光其客製化 Nvidia 處理器。

▼Switch 2 機拆解。（圖／翻攝自 ProModding YT）

任天堂如同以往，在主機兩側的貼紙下方藏了幾個螺絲與卡榫，不過要注意自行拆解會喪失保固資格。ProModding 這支拆解影片分享了幾個關於 Switch 2 的觀察重點「Joy-Con 與主機連接更緊實，比起初代 Switch 手把明顯更貼合，但仍可察覺輕微晃動」、「導熱膏使用與初代 Switch 相同，這讓部分玩家考慮未來自行更換散熱材料，以提升效能並延長壽命。」

值得注意的是，影片也指出 Switch 2 機背可折式支架「過於脆弱」，若僅從單邊拉開，有相當高的斷裂風險。若玩家對 Switch 2 維修難易度感興趣可能得再等等。維修網站 iFixit 尚未發布官方拆解報告。不過有趣的是，iFixit 近期也回頭將 2017 年推出的初代 Switch 維修分數從原先的 8 分（ 滿分10 ）下修至 4 分，此次下調主要是因電池模組設計不利於更換。