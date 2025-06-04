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6/4中國《戰車世界》禁直播！玩家被Ban傻眼...網笑：此地無銀

記者楊智仁／綜合報導

《戰車世界》（World of Tanks）是由白俄羅斯戰遊網公司所開發的團隊制大型多人線上遊戲，主題為 1910 到 1990 年代左右的戰車對戰，不過對中國來說，為了避免在 6 月 4 日「天安門事件」觸碰敏感議題，《戰車世界》從昨日開始就禁止直播。

▼6/4中國《戰車世界》禁直播。（圖／翻攝自World of Tanks）▲▼戰車世界。（圖／翻攝自官網）

《戰車世界》玩家可以駕馭來自美國、英國、法國、德國、蘇聯、日本、中國、捷克斯洛伐克、瑞典、波蘭以及義大利共 11 個國家的戰車對戰，目前共有約 600 多輛戰車可以使用。然而從 6 月 3 日就有中國玩家反應，只是在抖音上開實況結果卻收到「本遊戲暫不提供實況」的通知，甚至還被封鎖帳號一天。

該消息也被轉發到推特上引發討論，甚至有玩家詢問， 為甚麼那麼多人都被封鎖了，關於這次事件中國網友們也紛紛喊到，「每年這個時候，都會有一些突如其來的管控讓大家再次了解這件事」、「此地無銀三百兩」、「其實很多 90 或 00 後出生的年輕人都不知道這件事了吧」、「別問，問就是因為法規」、「好險我都玩戰艦世界。」

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