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終於抽到Switch 2？任天堂聲優三度落選...發文暗示網狂猜上熱搜

記者楊智仁／綜合報導

任天堂新主機 Switch 2 於 6 月 5 日開賣，採取抽選販售方式，第一次抽選日本就有 220 萬人參加，聲優中村悠一為 Switch 2 擔任廣告配音，有這般淵源結果竟然三度落選讓網友笑翻。日前中村悠一再度於推特上發布新主機抽選結果，「這次終於抽中了嗎」成為社群上新話題。

▼中村悠一 抽 Switch 2 進入第 N 輪。（圖／翻攝自推特）▲▼中村悠一 抽 Switch 2 第二輪。（圖／翻攝自推特）

熱愛遊戲聞名的中村悠一資歷深厚，配音角色包括《咒術迴戰》五條悟、《我的英雄學院》霍克斯，也曾多次參與任天堂相關企劃，但至今為止在 My Nintendo Store 官方抽選中皆未中籤。6 月 3 日中午，他上傳一張自己落選通知截圖，並附上耐人尋味的文字「雖說如此，不過…？」暗示事情可能有轉折，隔天中村悠一更分享只露出郵件片段「選ば」圖片，使人無法判斷究竟是「選ばれました（當選）」還是「選ばれませんでした（落選）」。

中村悠一的貼文短短一天就吸引超過千萬查看，網友們也展開推理大戰，找出這個字體是 Amazon 信件使用的字體，而且 Amazon 通常都只寄信給中獎的人，所以看起來中村悠一應該終於如願抽到了 Switch 2，當然實際情況還是要等中村本人公布，而網友們也笑喊，「到底是中了還是沒中呀」、「別再吊我們胃口了」、「這肯定是中籤的人的貼文」。

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