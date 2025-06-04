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黃仁勳盛讚Switch 2！揭晶片突破性技術：重新定義遊戲主機

記者楊智仁／綜合報導

任天堂即將於明天 ( 6/5 ) 晚間發表全新主機 Switch 2，作為關鍵晶片供應商的 NVIDIA 執行長黃仁勳搶先發聲，盛讚這台新機與其核心處理器的技術突破與意義，「對 NVIDIA 而言，與任天堂合作超過十年，因為我們都相信，科技應該服務創造力，並且值得為了『快樂』去投入工程設計，我還記得岩田社長與我們分享他夢想的那一天。」

▼黃仁勳盛讚Switch 2。（圖／翻攝自Nintendo of America） ▲▼黃仁勳。（圖／翻攝自Nintendo of America）

黃仁勳表示，已故任天堂前社長岩田聰曾夢想打造一台前所未見的主機：既能支援大型電影級遊戲，卻又輕巧便攜，能隨身攜帶，「這在當時聽起來幾乎不可能，但這個願景最終催生出初代 Nintendo Switch。我們雖然在主機上市前失去了岩田先生，但他留下的清晰願景與堅定使命，至今仍啟發我們的工作。」

而當然 Switch 成果不言而喻，超過 1.5 億台銷售量，這台主機成為全球性平台，不只讓家庭齊聚一堂，也賦予獨立開發者創作能量，更重新定義「遊戲主機」可能性。談到即將登場的 Switch 2 黃仁勳表示，「現在我們開啟大膽的新篇章，要實現這個任務我們必須徹底重塑一切，Switch 2 搭載的晶片，是我們從未打造過的嶄新架構。」

Switch 2 採用 NVIDIA 客製化處理器 T239，內建基於 Ampere 架構的 GPU，具備 1,536 個 CUDA 核心，在底座模式下運行於 1GHz，掌機模式為 561MHz，記憶體介面為 128-bit LPDDR5，圖形效能分別達 3.07 TeraFLOPS（底座）與 1.71 TeraFLOPS（掌機）。

處理器方面，配備八核心 ARM Cortex-A78C CPU、12GB LPDDR5X 記憶體（128-bit），記憶體頻寬為 102 GB/s（底座）與 68 GB/s（掌機），儲存容量為 256GB UFS 3.1。此外，晶片還支援光線追蹤（RT Cores）、AI 加速（Tensor Cores）、DLSS 技術以及電視模式下的 4K 遊戲體驗。

他強調，「這顆晶片融合多項突破性技術，行動裝置上前所未見的圖形性能、全硬體級光線追蹤、HDR 畫面亮部與暗部層次更加鮮明，並具備相容舊遊戲的架構，內建 AI 加速器可即時強化動畫與遊戲畫面，同時保持超低功耗。」

最後黃仁勳感性補充，「Switch 2 不只是新一代主機，更是延續岩田先生夢想的新篇章。謹向我們在任天堂的夥伴們致上最深的祝賀，能參與這段旅程我們深感榮幸。至於所有熱愛遊戲的人——讓歡樂開始吧！」

關鍵字：Switch 2

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