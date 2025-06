曾有千萬玩家...《極惡戰線》僅一年就關服　Ubisoft去年巨大虧損

記者楊智仁/綜合報導

Ubisoft 日前正式關閉《XDefiant 極惡戰線》伺服器,這款射擊遊戲歷經 2023 年多次成功的 Beta 測試後,終於於 2024 年 5 月推出。儘管首發時網路連線問題不小,仍有不少玩家認為其充滿潛力。然而,Ubisoft 在同年 12 月卻震驚宣布《極惡戰線》要中止營運的消息。

▼《XDefiant 極惡戰線》關服。(圖/翻攝自極惡戰線官網)

2024 年 6 月遊戲上市《極惡戰線》創下了 Ubisoft 歷來最快突破百萬玩家的記錄,根據 CEO Yves Guillemot 表示,該作首月就吸引了 1100 萬名玩家,當時工作室還樂觀預期能透過第 1 季的推出持續增長。不幸的是,儘管上市初期表現亮眼,2024 年 8 月開始隨著活躍玩家數下降到只剩 2 萬人,導致關服謠言四起,雖然《極惡戰線》製作總監 Mark Rubin 多次否認,但最終 Ubisoft 還是正式宣布遊戲將於 2025 年 6 月關閉。

從推出至今僅 1 年,《極惡戰線》迎來生命終點,而 Ubisoft 雖然《刺客教條:暗影者》、《虹彩六號:圍攻行動》等作品依然表現亮眼,Ubisoft 2024-2025 財年卻公布高達 1.59 億歐元的虧損,分析認為《極惡戰線》與《星際大戰:亡命之徒》的表現不如預期是主因。

The servers are now closed - Thank you to everyone who played the game ❤️



XDefiant logging off - o7