曾有千萬玩家...《極惡戰線》僅一年就關服　Ubisoft去年巨大虧損

記者楊智仁／綜合報導

Ubisoft 日前正式關閉《XDefiant 極惡戰線》伺服器，這款射擊遊戲歷經 2023 年多次成功的 Beta 測試後，終於於 2024 年 5 月推出。儘管首發時網路連線問題不小，仍有不少玩家認為其充滿潛力。然而，Ubisoft 在同年 12 月卻震驚宣布《極惡戰線》要中止營運的消息。

▼《XDefiant 極惡戰線》關服。（圖／翻攝自極惡戰線官網）

2024 年 6 月遊戲上市《極惡戰線》創下了 Ubisoft 歷來最快突破百萬玩家的記錄，根據 CEO Yves Guillemot 表示，該作首月就吸引了 1100 萬名玩家，當時工作室還樂觀預期能透過第 1 季的推出持續增長。不幸的是，儘管上市初期表現亮眼，2024 年 8 月開始隨著活躍玩家數下降到只剩 2 萬人，導致關服謠言四起，雖然《極惡戰線》製作總監 Mark Rubin 多次否認，但最終 Ubisoft 還是正式宣布遊戲將於 2025 年 6 月關閉。

從推出至今僅 1 年，《極惡戰線》迎來生命終點，而 Ubisoft 雖然《刺客教條：暗影者》、《虹彩六號：圍攻行動》等作品依然表現亮眼，Ubisoft 2024-2025 財年卻公布高達 1.59 億歐元的虧損，分析認為《極惡戰線》與《星際大戰：亡命之徒》的表現不如預期是主因。