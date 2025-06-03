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《楓之谷Artale》致歉加倍活動先暫停　端午補償出爐玩家不買單　

記者蘇晟彥／綜合報導

《楓之谷Artale》端午活動傳出大災情，在首日玩家完全無法登入，最後一天又出現「強制斷線」，對此，官方在3日公告補償方案，所有玩家將領取6張經驗、道具加倍券，並允諾在修好伺服器狀況前，不再舉辦「Hot Time加倍活動」。對此，不少網友不買單大罵，「早就知道玩家數量，第三天被怪撞死的加倍券也不改，真的是誰愛誰玩（74等」。

▼《楓之谷Artale》祭出補償方案，但部分玩家不買單。

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《楓之谷Artale》端午活動傳出災情後，引起不少玩家抱怨，不少玩家認為故意縮短時間，雖然看似只有3小時，讓大家不用在坐牢，實際上就是會造成伺服器大量爆滿，這種可以預料的情況為何不先做準備，或是乾脆直接送大家加倍券，讓大家可以自由分配運用時間，痛罵營運「根本是把坐牢遊戲發揮到極致」。

對此，官方在3日發文祭出補償方案，如外界預料只補償第一天3小時沒登入到的6張加倍券（3小時時間），但針對第三天被怪撞死、開了加倍券五分鐘就被登出都沒有進行補償，此外，官方也指出目前正在分析本次問題發生原因，併優化伺服器，針對加倍類型活動會造成大量登入、造成伺服器過載的行為，決定先暫時停止所有加倍活動直到伺服器穩定。

官方公告全文

這裡是《ARTALE》開發團隊。
首先，對於 5 月 30 日（五）至 6 月 1 日（日）連假期間活動期間發生的異常狀況，導致您無法順利參與活動內容，我們深感抱歉，謹在此向所有玩家致上最誠摯的歉意。5 月 30 日 Hot Time 活動進行期間，因 MapleStory Worlds 平台伺服器資源飽和，無法新增伺服器，造成大規模玩家出現無法登入或遊戲強制關閉等情形。

雖然平台方已立即進行應對並改善部分異常情況，但在 6 月 1 日 Hot Time 活動進行期間，再次發生登入異常與玩家大規模閃退的問題，導致部分玩家無法順利完成活動任務。對於此次造成的諸多不便與困擾，我們深感歉意，並將採取以下幾項行動以防止類似情況再次發生：

1. 暫停 Hot Time 活動
考量 Hot Time 活動容易在短時間內產生大量同時登入行為，對伺服器造成過度負載，我們將於 MapleStory Worlds 平台伺服器穩定前，暫停進行 Hot Time 類型活動。

2. 強化伺服器與平台技術合作
我們將與 MapleStory Worlds 平台團隊攜手合作，深入分析本次問題發生原因，並進行相應修正，防止同類型異常再次出現。同時，《ARTALE》也將針對遊戲內可能發生的環節持續優化，努力提供更加穩定、流暢的遊戲體驗。

3. 補償發放說明
針對未能順利參與活動的玩家，我們將發送以下補償道具以表歉意：經驗值 2 倍券（30 分鐘）x6
掉落率 2 倍券（30 分鐘）x6 補償將於近期的新版本更新中發送，玩家可透過 GM 貓貓 NPC 領取。 詳細的領取期間與方式，將於後續更新公告中進一步說明。

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關鍵字：楓之谷Artale

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