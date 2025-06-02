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新VT「鯊魚子Saba」再發新短片　海面魚鰭惹網哭：Gura是你嗎

記者黃冠瑋／綜合報導

先前自稱是hololive EN畢業生「Gawr Gura 頭號粉絲」個人勢VTuber Senzawa突然追蹤起一名新VT「Sameko Saba」（意指鯊魚子鯖）引起網上不少轟動，如今Saba再度發布最新短片，其中可以看到海面上有深藍色魚背鰭不斷游過，因而讓此前以為此帳號是 Senzawa穢土轉生的網友再度改觀，並哭喊「Gura難道是你嗎」。

▼新VT「鯊魚子Saba」再度發布新短片。（圖／翻攝自twitter／@samekosaba）

 ▲▼新VT「鯊魚子Saba」再度發布新短片。（圖／翻攝自twitter／@samekosaba）

從釋出影片中，可以看到開場位在一處潔白的沙灘，旁邊相間著蘆葦草伴隨著海風不斷搖擺，而遠方還佇立一座紅白間格的燈塔，沙灘上爬行著一隻紅色螃蟹，其中值得注意的是遠處海面居然可以看見深藍色魚背鰭快速游過，最終畫面末尾則是停留在「Sameko Saba」造型Logo，截至目前為止觀看數已來到96萬。

在此之前該帳號僅發布「yoho」和魚的表情符號的文，但卻剛好和Senzawa最後的發文一模一樣，因此被許多網友認為很有可能就是Senzawa 穢土轉生，然而此次影片中出現深藍色背鰭讓部分網友再度改觀，並紛紛哭喊「Gura難道是你嗎」。

但也有網友認為「Sameko Saba」本就是指鯊魚子鯖，並且原VTuber Senzawa就自稱是hololive EN畢業生「Gawr Gura 頭號粉絲」，因此這段預告影片或許只是預期自己未來能成為鯊魚自由自在遨遊。就目前說法而言可說是眾說紛紜，也只能等待未來Saba正式直播時才能正式揭曉她的廬山真面目。

關鍵字：VtuberSaba

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