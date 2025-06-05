2025上半漫畫銷量前十！《咒術迴戰》第一、這半年新番人氣狂飆

記者楊智仁／綜合報導

日本漫畫在全球擁有相當高人氣，先前 Oricon 也公布「2025 上半年漫畫實體銷量 TOP10」，《咒術迴戰》依舊位居第一名寶座，值得一提的是，除了多部老牌漫畫上榜之外，這半年動畫化多部作品「膽大黨、青春之箱、SAKAMOTO DAYS 坂本日常、金牌得主」也衝進前 10 名榜單。

▼2025 上半年漫畫實體銷量 TOP10」。（圖／翻攝自@WSJ_manga推特）

《咒術迴戰》去年就奪下銷量冠軍，2025 上半年繼續以 336 萬本位居第一，緊跟在後則是去年秋番霸權《膽大黨》風格獨特、橫跨多種類型的科幻戀愛題材，夾帶著第二季馬上要在今夏放送，上半年漫畫銷量來到 253 萬本，「藍色監獄、航海王、我的英雄學院」這三部成績一直都很不錯，目前也維持在前五名。

第六名是同樣是 2024 秋番《青春之箱》，憑藉精緻畫風、深刻角色描寫、激勵人向上的正向劇情，這部戀愛作品動畫化後帶動原作銷量暴漲，第二季也已經確定製作；第七名《藥師少女的獨語》近兩年不論動畫、小說表現都很好；第八、第九名「SAKAMOTO DAYS 坂本日常、金牌得主」均是今年冬番，一部憑著精彩打鬥、一部講述滑冰勵志的感人故事熱度水漲船高；第十名則是集英社老牌漫畫《王者天下》，詳細銷量以及排名可以參考以下圖片。