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《柯南》劇場版票房直逼歷史紀錄　千萬人進場看甦醒的小五郎

記者楊智仁／綜合報導

動畫《名偵探柯南》劇場版系列最新第 28 部作品《獨眼的殘像》自 4 月上映以來約一個多月不斷刷新紀錄，而官方宣布將於 6 月 6 日的節目中，特別播出電影本篇開頭約 12 分鐘片段。為了紀念電影大賣，主角毛利小五郎也發表了一段感謝留言。

▼柯南劇場版人氣不斷升溫。（圖／翻攝自@conan_movie推特）▲▼柯南劇場版人氣不斷升溫。（圖／翻攝自@conan_movie推特）

截至 6 月 1 日為止，本作觀影人數已突破 921 萬人，票房收入達到 133 億日圓，毛利小五郎表示，「在本作《獨眼的殘像》中，我名偵探毛利小五郎以『不再沉睡的小五郎』之姿活躍登場，大家看得還開心嗎？由衷感謝所有人的熱情應援，無論是已經觀賞過的朋友，還是即將前往戲院的觀眾，都請務必在 6 月 6 日金曜Road Show中，一同回味這部由我大顯身手的作品，屆時將特別播出開頭約 12 分鐘片段，請千萬『別睡著』！」

《名偵探柯南：獨眼的殘像》上映首日就吸引 69 萬人進場觀影，票房突破 10.5 億日圓，超越前作《百萬美元的五稜星》（首日觀影人數 63 萬人、票房 9.6 億日圓），創下史上更亮眼的開局。近年來，柯南劇場版系列票房持續刷新紀錄：2023年《黑鐵的魚影》票房達 138.8 億日圓，2024年《百萬美元的五稜星》更以 158 億日圓再創新高。前兩作分別在上映第 24 天與第 22 天突破百億票房，而本作則提前至上映第 19 天即達成，創下系列「最快突破百億」紀錄。

關鍵字：柯南

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