《原神》米哈遊嚴懲洩密：追責200多人、侵權者遭重罰247萬

記者楊智仁／綜合報導

競爭激烈的遊戲產業中，數據與資訊的安全性至關重要。近日，《原神》、《崩壞：星穹鐵道》知名遊戲開發公司米哈游宣佈，針對遊戲洩密行為已採取強硬措施，累計追責超過 200 名相關人員。公告中指出，洩密行為對遊戲運營及玩家體驗構成了重大威脅。這些未公開資訊，特別是遊戲內的角色設計、劇情發展等內容，一旦遭到洩露，不僅會削弱玩家的新鮮感，還可能影響遊戲口碑與品牌形象，進而影響公司營收與未來發展。

▼《原神》開發商米哈遊重懲洩密。（圖／翻攝自官網）

米哈游對洩密行為始終保持「零容忍」態度，公司表示會持續開展專項行動，嚴厲打擊透過非法手段獲取遊戲未公開內容、散播敏感資訊的行為，此外，對於涉及團體米哈游已向警方報案，部分涉案人員已被刑事拘留或行政處罰。

同時，米哈游對 200 多名洩密者進行嚴肅追責，其中一名侵權者的判賠金額高達 55 萬元人民幣 ( 約台幣 247 萬 ) 。

米哈游早在 2024 年 4 月便針對洩密行為展開專項維權行動，警方也已對相關團體成員展開調查，部分人員受到刑事處罰。根據報導，米哈游在 2021 至 2023 年期間，因侵犯作品資訊網絡傳播權提起 16 起訴訟，其中大部分案件最終以原告撤訴或部分勝訴告終。