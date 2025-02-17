《科學超電磁砲》第四季製作確定！配神曲電光再現網讚：文藝復興

記者楊智仁／綜合報導

《科學超電磁砲》（日語：とある科学の超電磁砲）由是鎌池和馬原作、冬川基作畫，於 2007 年開始連載的作品，同時為《魔法禁書目錄》的外傳，不過其人氣完全不輸本傳，稍早官方更是宣布動畫第四季製作確定的消息。

▼《科學超電磁砲》第四季。（圖／翻攝自とあるプロジェクト公式toaru.project）

《科學超電磁砲》是講述《魔法禁書目錄》其中一位女主角御坂美琴的外傳作品，動畫第一季在 15 年前放送，御坂美琴「砲姊」拿著硬幣的帥氣姿勢，配上神曲〈Only My Railgun〉瞬間湧上滿滿回憶。第二季《科學超電磁砲 S》動畫 2013 年放送同樣維持高品質，LV 5 之間的戰鬥相當精采，同時主題曲〈sister's noise〉同樣在動漫圈擁有高知名度。

第三季《科學超電磁砲 T》則是在 2020 年登場，時隔多年官方宣布第四季製作確定，同步釋出特報影片，只見熟悉四人再度現身，伴隨著神曲〈Only My Railgun〉硬幣緩緩落入御坂美琴指尖，「超電磁砲」第四季即將回歸。不僅如此，《魔法禁書目錄》新外傳小說系列《暗部的同居少女》（暫譯，ある暗部の少女共棲）也確定動畫化。