ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

《艾爾登法環 黑夜君臨》5／30降臨　數位特典曝光

記者黃冠瑋／綜合報導

2月12日萬代南夢宮娛樂宣布，獨立運行的多人合作動作生存遊戲《艾爾登法環 黑夜君臨》即將在5月30日發售，並同步公開版本情報及最新宣傳影片。遊戲以《艾爾登法環》為基礎重新建構不同的角色，與其他玩家合作一同挑戰險境。

▼《艾爾登法環 黑夜君臨》。（圖／翻攝自萬代）

▲▼ 《艾爾登法環 黑夜君臨》相關特典與周邊 。（圖／翻攝自萬代）

《艾爾登法環》是近幾年最知名的高難度動作遊戲，玩家主要活動舞台位於交界地，與各式人物相遇、戰鬥，最終目標成為艾爾登之王，而這次《艾爾登法環 黑夜君臨》 延用部分來自《艾爾登法環》的敵人及武器，在以截然不同的遊戲設計重新建構，本作將支援三人合作也可單人體驗，玩家將可以操作個性各不相同的角色，挑戰全新的威脅。

 ▼ 《艾爾登法環 黑夜君臨》相關特典與周邊 。（圖／翻攝自萬代）

 ▲▼ 《艾爾登法環 黑夜君臨》相關特典與周邊 。（圖／翻攝自萬代）

 《艾爾登法環 黑夜君臨》即將在2025年5月30日發售，將在以下平台 PlayStation®5／PlayStation®4／Xbox Series X|S／Xbox One／STEAM®（PlayStation®4／Xbox Series X|S／STEAM®版僅提供下載販售）同步上市，官方也同時公開情報與相關周邊商品，包含 數位版預購特典、 PlayStation®5限定版、 PlayStation®5鐵盒豪華版、數位豪華版等提供玩家購買，在 PlayStation®5限定版中玩家還可以獲得限定「追蹤者」角色模型。

關鍵字：黑夜君臨艾爾登法環

分享給朋友：

追蹤我們：

遊戲新鮮事都在這裡，按「讚」加入ETtoday遊戲雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

#氣爆 後跪地 #CPR 幫搶救！ 護理師情侶現身還原現場

推薦閱讀

《艾爾登法環 黑夜君臨》5／30降臨　數位特典曝光

Apple Arcade三月新遊戲登陸！破億節奏遊戲全新升級出擊

《宣誓》搶先試玩！黑曜石RPG誠意之作　戰鬥略單調但文本太強大

桃園燈會驚艷亮相！超大遊樂園與奇幻冒險等你來探索！

Switch 2 價格疑遭好市多提前流出　手把新專利曝光　

揭開克拉特市秘辛！類魂遊戲DLC《P的謊言：序曲》今夏推出

《聯盟戰棋》絕世拿鐵3滴鎖血險勝　重現S8「奇蹟三連雞」翻盤　

人氣異世界《無職轉生 蛇足篇》動漫節首賣　決戰後魯迪日常點滴

《GTA 6》有望登上Switch 2？執行長：和任天堂有長期合作關係

Switch 2控制器有滑鼠功能？任天堂新專利曝端倪鐵粉期待

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

《宣誓》搶先試玩

Apple Arcade三月新遊戲登陸！

桃園燈會《新楓之谷》驚艷亮相！

《無職轉生 蛇足篇》第2集台中動漫節首賣

PSN大當機！全球玩家傻眼　官方宣布「補償方案」出爐

《航海王 海賊無雙4》銷量破400萬

台北寶可夢中心「旅行」系列商品將開搶

艾爾登法環：黑夜君臨特典曝光

《我獨自升級》動畫封神評分9.8

海外大學憑《歐洲卡車模擬》開發智能T

最新新聞

艾爾登法環：黑夜君臨特典曝光

Apple Arcade三月新遊戲登陸！

《宣誓》搶先試玩

桃園燈會《新楓之谷》驚艷亮相！

Switch 2 價格疑遭好市多提前流出

《P的謊言》DLC今夏推出

《聯盟戰棋》絕世拿鐵鎖血險勝

《無職轉生 蛇足篇》第2集台中動漫節首賣

《GTA 6》有望登上Switch 2？

任天堂新專利曝Switch 2有滑鼠功能？

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

一起來「蕉」流正能量

「文里補習班」開課啦！用美味的甜點驅散負能量！營養低負擔，快樂不罪惡！

2025房市揭密！聰明買房指南

買房最關心的房價走向如何？中古、預售怎選最划算？購屋關鍵攻略一次掌握！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366