《艾爾登法環 黑夜君臨》5／30降臨　數位特典曝光

記者黃冠瑋／綜合報導

2月12日萬代南夢宮娛樂宣布，獨立運行的多人合作動作生存遊戲《艾爾登法環 黑夜君臨》即將在5月30日發售，並同步公開版本情報及最新宣傳影片。遊戲以《艾爾登法環》為基礎重新建構不同的角色，與其他玩家合作一同挑戰險境。

▼《艾爾登法環 黑夜君臨》。（圖／翻攝自萬代）

《艾爾登法環》是近幾年最知名的高難度動作遊戲，玩家主要活動舞台位於交界地，與各式人物相遇、戰鬥，最終目標成為艾爾登之王，而這次《艾爾登法環 黑夜君臨》 延用部分來自《艾爾登法環》的敵人及武器，在以截然不同的遊戲設計重新建構，本作將支援三人合作也可單人體驗，玩家將可以操作個性各不相同的角色，挑戰全新的威脅。

▼ 《艾爾登法環 黑夜君臨》相關特典與周邊 。（圖／翻攝自萬代）

《艾爾登法環 黑夜君臨》即將在2025年5月30日發售，將在以下平台 PlayStation®5／PlayStation®4／Xbox Series X|S／Xbox One／STEAM®（PlayStation®4／Xbox Series X|S／STEAM®版僅提供下載販售）同步上市，官方也同時公開情報與相關周邊商品，包含 數位版預購特典、 PlayStation®5限定版、 PlayStation®5鐵盒豪華版、數位豪華版等提供玩家購買，在 PlayStation®5限定版中玩家還可以獲得限定「追蹤者」角色模型。