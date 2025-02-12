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《我獨自升級》動畫封神評分9.8！超越《咒術》登海外平台第三

記者楊智仁／綜合報導

本季新番有「藥師少女的獨語、我的幸福婚約、Re:從零開始的異世界生活」等超強續作，而有一部作品自放送至今討論度始終居高不下，那就是《我獨自升級》第二季，目前最新一集在 IMDb 更是繳出了 9.8 的歷史高分。

▼《我獨自升級》第二季評價超高。（圖／翻攝自@sololeveling_pr推特）▲▼我獨自升級。（圖／翻攝自推特）

由 Chugong 原創、h-goon 角色設計、DUBU 創作繪製，發行動畫前就已經累積超過全球 143 億觀看的韓國知名漫畫《我獨自升級》，2020年獲得年度漫畫冠軍殊榮後，交給日本動畫製作公司「A-1 Picture」製作動畫，日韓雙方製作團隊的強強聯手下第一季就獲得好評。《我獨自升級》第二季再把熱度推向高峰，除了精良戰鬥品質，加上成振宇強到不行的實力爽感十足，最新幾話更是經費爆炸，各種精緻特效、魔法、近身肉搏，讓人彷彿置身動畫世界站在一旁看著成振宇打擊怪物 ( 甚至這幾集還致敬刀劍神域的分鏡 )。

▲▼我獨自升級。（圖／翻攝自推特）▲▼我獨自升級。（圖／翻攝自推特）

隨著《我獨自升級》第二季劇情進入核心，最新一集於 IMDb 繳出了 9.8 的歷史高分，不僅如此，在北美串流媒體 Crunchyroll ，短短一個月內動畫獲得了 9 萬條評論，目前已經正式超越《咒術迴戰》成為討論度第三名動畫，僅次於現象級的《鬼滅之刃》、《航海王》，當然不僅在歐美市場，《我獨自升級》在亞洲評價也非常高，相信未來熱度有望繼續提升。

關鍵字：我獨自升級

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