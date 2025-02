《我獨自升級》動畫封神評分9.8！超越《咒術》登海外平台第三

記者楊智仁/綜合報導

本季新番有「藥師少女的獨語、我的幸福婚約、Re:從零開始的異世界生活」等超強續作,而有一部作品自放送至今討論度始終居高不下,那就是《我獨自升級》第二季,目前最新一集在 IMDb 更是繳出了 9.8 的歷史高分。

▼《我獨自升級》第二季評價超高。(圖/翻攝自@sololeveling_pr推特)

由 Chugong 原創、h-goon 角色設計、DUBU 創作繪製,發行動畫前就已經累積超過全球 143 億觀看的韓國知名漫畫《我獨自升級》,2020年獲得年度漫畫冠軍殊榮後,交給日本動畫製作公司「A-1 Picture」製作動畫,日韓雙方製作團隊的強強聯手下第一季就獲得好評。《我獨自升級》第二季再把熱度推向高峰,除了精良戰鬥品質,加上成振宇強到不行的實力爽感十足,最新幾話更是經費爆炸,各種精緻特效、魔法、近身肉搏,讓人彷彿置身動畫世界站在一旁看著成振宇打擊怪物 ( 甚至這幾集還致敬刀劍神域的分鏡 )。

隨著《我獨自升級》第二季劇情進入核心,最新一集於 IMDb 繳出了 9.8 的歷史高分,不僅如此,在北美串流媒體 Crunchyroll ,短短一個月內動畫獲得了 9 萬條評論,目前已經正式超越《咒術迴戰》成為討論度第三名動畫,僅次於現象級的《鬼滅之刃》、《航海王》,當然不僅在歐美市場,《我獨自升級》在亞洲評價也非常高,相信未來熱度有望繼續提升。

Solo Leveling has overtaken Jujutsu Kaisen to become the third most popular anime on Crunchyroll based on total user reviews!



Before the start of Season 2, the series had around 400k ratings. In just a month, it has gained additional 90k reviews. pic.twitter.com/xrHGa3YNIs