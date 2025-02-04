小學生更想成為VTuber！日「理想職業」調查YTuber排名下滑

記者楊智仁／綜合報導

根據由 Nifty 營運兒童向網站「Nifty Kids」公布「理想職業」 調查結果顯示，職業排行榜中「VTuber」排名超越長期位居前列的 YouTuber，展現出其高度關注度。本次調查於去年 11 月至 12 月期間，收集 2313 名小學生及國中生回覆，結果顯示 93.9% 受訪者已經有具體職業願望，職業類別排名中，小學生最嚮往的職業是「插畫家」，而國中生則最想成為「學校老師」。

▼小學生想成為Vtuber。（翻攝自 YouTube／Gawr Gura Ch. hololive-EN）

此外，最新變化之一是，該公司指出「以 2D 或 3D 角色進行影片創作、不公開真實樣貌的 VTuber（5.4%）排行第四，在這次調查中超越了過去排名較高的 YouTuber（4.4%）。」事實上，VTuber 熱潮也影響到了小學生。去年少女漫畫雜誌 《Ciao》 發布了一份報告，表明 VTuber 在小學生間相當流行。該報告中總編輯表示，「擅長繪畫、唱歌，且擁有可愛外型的偶像系 VTuber 特別受到小學生喜歡，因為這些 VTuber 所發佈的內容，如遊戲、插畫創作、歌唱等，容易與小學生產生親近感與共鳴。」

這項調查結果在發佈時曾引起部分討論，而進一步查看排行榜可發現，「歌手」（即在網路上發表音樂作品的創作者）甚至超越了 VTuber。這與 《Ciao》 針對高年級女生小學生所做的 「2023 年真正流行的事物排行榜」 結果一致，其中由 歌手組成的 2.5 次元偶像團體「すとぷり（Strawberry Prince）」 也榜上有名，顯示其影響力不容小覷。

關於想從事這些職業的理由，多數受訪者表示「看起來很有趣」或是「因為喜歡」等正向動機。此外，整體來看，也有部分受訪者受到「父母影響」、「朋友推薦」以及「想幫助他人」等因素驅動。而父母的職業對孩子的職業選擇影響深遠。