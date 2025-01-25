《百日戰記-最終防衛學園-》開發解密　製作人笑稱：做到我都折壽

記者蘇晟彥／台北報導

開發出經典《槍彈辯駁》、《極限脫出》系列的製作人小高和剛、打越鋼太郎攜手打造，主打「極限X絕望」的冒險＆SRPG遊戲《百日戰記 -最終防衛學園-》將在 4 月 24日發售，在本次電玩展兩位也前往台灣，與媒體進行訪談，小高和剛在訪問時開玩笑表示，「因為要準備龐大的文本劇情，感覺自己做完這款遊戲都要折壽了」，也希望大家了解團隊對於劇情十分要求，希望大家能盡情享受這次帶來的新作。

-----以下內容牽扯到部分劇情內容，介意者請勿往下拉----

▼《百日戰記 -最終防衛學園-》製作人群小高和剛和打越鋼太郎在電玩展期間接受媒體聯訪。（圖／記者蘇晟彥攝）



《百日戰記-最終防衛學園-》為一款冒險、SRPG遊戲，對於喜愛《槍彈辯駁》的玩家，一定對這款遊戲感到熟悉又陌生，原因就是在非常相似的畫風中，除了大量文本、類似「辯駁」過程的說服外，遊戲這次添加了「SRPG」的戰鬥要素，遊戲大致上分成三大核心

1.在學員間找尋真相的冒險遊戲

2.解決侵校生的SRPG戰鬥模式

3.隨著主角決定而改變多重路線結局

在這樣的框架下必須度過100天的重重困難，《百日戰記-最終防衛學園-》也因此誕生。在分工部分，主線劇情是由小高和剛所撰寫、打越鋼太郎則負責支線、結局，打越鋼太郎坦言，自己必須熟讀主線的任容，但會隨著小高老師的調整隨時進行修改；小高老師則表示，自己並沒有看過支線的任何內容，但有聽其他同事分享，自己會在上市後會好好來體會支線的部分。

小高老師也開玩笑表示，「自己在開發過程真的感覺正在折壽」，由於必須以SRPG、劇情文本撐起整個遊戲的豐富度，真的花費大量心血在打磨，要讓玩家知道團隊對於劇情要求的水準非常之高。

針對是否有「True End」的選項，兩位解釋，許多玩家因為玩過其他作品，會擔心是否在一開始初期就會因為一些對話選項，影響而進入壞結局，但兩位表示，必須到遊戲的後段才會有「關鍵選擇」，前期不需要這樣擔心，但是否有所謂的「True End」，小高老師則強調，官方設定上並沒有所謂的真結局，玩家可以隨自己的心意去遊玩到「阿，這就是我認定的結局」再停止遊戲，沒有有標準答案。

但媒體也追問，主角是否會「死亡」，兩位也沒意料到媒體會發現到這題，坦承主角拓海確實會在劇情的選項上死亡，進而也會影響到結局。此外，其實死亡也並不是一種失誤，有些角色在戰鬥上「死亡」會進而提升個性上的能力，變成更強的戰力。

▼官方坦承「拓海」確實會在遊戲中死亡。



最後他們也知道，許多玩家對於「SRPG」這個要素抱持著存疑，所以在體驗版、電玩展的試玩上給出了非常多關於這方面的體驗，對於比較熟悉SRPG的玩家一定能在其中找到樂趣，但新手也不用擔心，遊戲設置休閒模式，如果真的不擅長也可以開啟通關。