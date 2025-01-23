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直擊／台北電玩展首日人潮爆　最塞攤位出爐⋯玩家搶虛寶狂吶喊

記者蘇晟彥／台北報導

2025台北電玩展23日正式開展，今年同樣在南港展覽館1館舉辦，將在26日結束。首日開幕人潮爆滿，儘管外頭低溫但仍抵擋不了玩家熱情，排隊人潮一路到十點半仍還沒進場完畢。而今年最大攤由任天堂拿下，而F/GO舞台前依舊吸引玩家搶虛寶、周邊，炫富Qiddya也重金豪灑請來展元，替2025電玩展注入熱鬧氣氛。

▲▼2025台北電玩展。（圖／記者周宸亘攝）

▼今年消化人潮速度較慢，約在10點30分左右才入場完畢。

▲▼ 台北電玩展,人潮 。（圖／記者蘇晟彥攝）

繼去年進駐電玩展後，今年任天堂以最場最大攤位再次稱霸，除了有親善大使查爾斯・馬爾蒂內（Charles Martinet）見面會外，也設置試玩區、商品區與粉絲互動；而往年最大攤《神魔之塔》今年另闢戰場，僅在場內設場以表參加，改由《棕色塵埃2》色氣接棒；而即將在2月底上市的《魔物獵人：荒野》今年也在代理商「JUSTDAN」中設置試玩區，不少玩家開場就直奔搶玩。

而在去年就斥資千萬、在場內炫富的「Qiddya」今年也同樣在正門口霸氣開場，據了解，今年同樣也斥資超過千萬，更豪華請出李多慧、NL、RB眾多實況主到場同歡，同時也攜手ROG，在場內展出未公開的RTX5080顯示卡，炫富行為毫不掩飾。此外，對電競產業十分支持的Redbull也舉辦巨大鍵盤挑戰賽，邀請石油王、Gamerbee等人四天都在場同樂。

▲▼ 台北電玩展,人潮 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼2025台北電玩展。（圖／記者周宸亘攝）

在Coser部分，往年最大的「神魔女將」秀今年確定缺席，將另闢戰場在北流自行慶祝12週年，但玩家也別擔心，堪稱「宇宙神遊」的《棕色塵埃2》也色氣接棒，6位Coser豪放巨乳肉臀與玩家互動，現場色氣滿盈，讓玩家在底下大喊「接棒神魔」；此外，各攤位今年Coser素質也暴增，雲豹娛樂攤位就端出《空之軌跡》艾絲蒂爾、JUSTDAN也祭出《魔物獵人》性感冒險家等，其中，《菇勇者傳說》則搞鬼出擊，讓Coser戴上各種「蘑菇頭」在場中走動，吸引不少玩家駐足拍照。

▲▼2025台北電玩展。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼2025台北電玩展。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼2025台北電玩展。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼2025台北電玩展。（圖／記者周宸亘攝）

關鍵字：電玩展

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