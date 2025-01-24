《好餓的謎姆》幕後解密　醜萌怪物與童話故事反差的模擬探索遊戲

記者蘇晟彥／台北報導

由雲豹娛樂代理、Drecom工作室所開發的開放探索模擬遊戲新作《好餓的謎姆》（Hungry Meem ） 23日在台北電玩展亮相，遊戲主軸環繞在「培育各式各樣的謎姆讓牠們吃飽、感受到幸福」，進而修補世界樹的傷痕，製作人「人見 樂」在這次電玩展也特別來到台灣，與媒體分享開發的幕後花絮，他說，遊戲的內容乍看之下有點複雜，需要花一點時間才能上手，但希望大家能夠深掘這款遊戲，一起發現「謎姆」們的美好。

▼《好餓的謎姆》製作人「人見 樂」在台北電玩展與媒體分享開發幕後花絮。（圖／記者蘇晟彥攝）



《好餓的謎姆》是一款開放世界模擬、探索遊戲，故事描述玩家發現了一本描寫「謎姆」故事的圖畫書，他們是一群生活在世界樹下的貪吃生物。有一天，任何食物都能美味烹調的「奇蹟大鍋」壞掉了，謎姆因此碰上了滅亡的危機。玩家可以干涉圖畫書來「幫助」謎姆，並與「謎姆」一起為故事帶來美好的結局吧。

人見 樂表示，這款遊戲的誕生是先從美術開始，負責繪畫的「森川幸人」本身就是日本有名的繪師，風格是可愛中卻帶著獵奇、神秘的魅力，從美術出發開始建構出整個世界，在剛開始就想要構築出一個AI、多元種族、不同組合的謎姆，而遊戲中「吃」是一個很重要的元素，因此可以從外型上看出許多謎姆都有大嘴巴類似的設計。

而整個遊戲的目的在於「恢復世界樹」，方法就是煮出美味的食物讓這些謎姆們進食，在大啖美食時散發出的「光輝」可以治癒世界樹，因此探索世界、重建村莊、煮出更好吃的食物是整個遊戲的核心玩法。

▼謎姆的外型有些詭異，卻又帶著「醜萌」的特性

在最開始，團隊原本想要將《好餓的謎姆》設計成關卡式的內容，但最後仍決定做成開放世界探索的模樣，這是在開發過程中遇到比較艱辛的地方，而探索要素也是本作非常重要的元素，在上面提到煮出好吃的食物是產生光輝最重要的元素，要煮出美食就要搜集更多材料，因此玩家也必須努力培育各式各樣的謎姆，來應付探索中不同的類型，例如跑得快的謎姆、不怕火焰的謎姆、可以跳很高的謎姆的等等，製作人表示，大致上可以分成7大種族（或是講類型比較貼切），細分下來可以多達千種，謎姆除了主動學習技能外，遊戲內也有類似「繁殖」的功能，可以繼承父母的能力，全面進化成最多功能的謎姆。

目前遊戲設定為2個難度，分別是普通及困難，人見 樂坦承，因為遊戲的機制、內容比較複雜，需要花一點時間才能探索到遊戲的魅力，屆時也希望玩家能有耐心一點，而初學者可以先遊玩普通模式，困難模式會增加「謎姆餓肚子」的要素，只要飢餓度太高就會開始破壞村莊，勢必會給玩家帶來不少困擾，但遊戲並沒有特別要多週目才能解鎖所有內容，都交給玩家自由探索。

遊戲預定在2月的Steam新品節會有更多內容的試玩體驗，可以遊玩到更多要素，目前暫無多人協力的部分，詳細上市時間待定。