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專訪／《刺客教條：暗影者》雙主角靈感來源　二次延期源由曝光

記者蘇晟彥／新加坡報導

《刺客教條：暗影者》「暫時確定」將在 3 月 20 日上市，經過一系列風風雨雨後，Ubisoft 按照慣例在新加坡舉辦媒體試玩會，同時魁北克工作室關卡設計總監 LUC PLANTE 及Ubisoft新加坡工作室副製作人 CASSANDRA POON接受媒體訪問，面對部分玩家對《暗影者》抱持負面態度，LUC也正面回應，希望這個遊戲能夠滿足玩家的期望，這也是他們創造過最美、最用心的世界，希望玩家也能來體會。

▲▼ 刺客教條：暗影者 。（圖／記者蘇晟彥攝）

本次發表會舉辦在Ubisoft新加坡辦公室，在專訪前製作人也與媒體進行發表， LUC PLANTE作為主講人強調，遊戲從發表會後，歷經了2次延期，對於工作室來說這並不是一個簡單的決定，最關鍵的因素就是想要做好一件事—「提供最棒的遊戲體驗」，他也保證，《暗影者》將會比歷屆的系列做更平衡、更好玩。

在延期的幾個月中，他們調整個一些遊戲關鍵的元素，例如跑酷、鷹眼視角以及戰鬥環節；他提到，之所以選擇將這次的背景放在日本封建時代，是因為在戰國後期的多元性中，從動盪的年代看到諸侯為了統一、控制貿易互相爭戰，在這個危險的土地上，也可以看到新興的文化、藝術，這裡有另外一面「美」、對於和平追求的美，因此製作團隊傾心盡力，打造出系列作「最美的世界」。

▼面對兩次延期，官方仍舉辦媒體試玩會，邀請媒體親自體驗《暗影者》的故事。

▲▼

LUC PLANTE、 CASSANDRA POON在接受媒體專訪時表示，在《刺客教條：暗影者》中，除了系列作常看到的戰鬥系統、鷹眼探視、跑酷等等，為了更貼近日本當時的環節，擁有可以偷偷靠近動物作畫的、冥想／省思的機制，所有玩家可以按照自己的步調去探索，因此LUC也沒辦法給出一輪遊戲大約需要多長時間，必須取決玩家想要怎樣探索這個世界，而針對這次雙主角「彌助／奈緒江」分配的比例以及誕生的緣由，LUC PLANTE給出答案，其實從最初在設定時就想要「看起來是一個人」（這在之後的試玩心得中會提到這件事），所以在故事的比例分配上，除了特定的內容以外，所有劇情都可以遊玩家自由選擇要操控哪一隻角色，不會有哪知角色比例過分偏重的問題。

最後針對其實在經歷過各種風波後，有些玩家對於這款遊戲的延期、上市都抱持著「負面態度」，甚至認為在第二次延期就是純粹為了避開大作的公測，LUC也解釋，第二次延期其實跟第一次的原因一樣，都是在看到玩家反饋後有部分需要調整，也不斷地在打磨這款作品，期待可以達到工作室原本設定的「遊戲世界」，同時當然更希望能滿足玩家的期望，製作出最好的遊戲。

關鍵字：刺客教條

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