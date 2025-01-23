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外媒曝《GTA 6》定價有望飆到100美元...改變3A大作定價生態

記者楊智仁／綜合報導

根據一位遊戲產業分析師的說法，《俠盜獵車手VI》（Grand Theft Auto VI，簡稱GTA 6）定價可能高達100美元 ( 約 3200 台幣 )。如果屬實，這很可能引發其他遊戲公司跟進，提升遊戲的價格標準。

▼外媒曝《GTA 6》定價有望飆到100美元。（圖／翻攝自Rockstar Games）▲▼《GTA6》外媒估首年營收就破千億。（圖／翻攝自Rockstar Games）

外媒報導，Epyllion公司發布的《2025年遊戲產業現狀報告》由Matthew Ball撰寫，其中探討了2025年遊戲行業可能出現的變化。報告中大篇幅聚焦於即將推出的《GTA》系列新作。該遊戲被認為是2025年最重要的作品，Ball指出，遊戲業界內部對於Take-Two公司可能藉由《GTA 6》的熱潮將遊戲標準價格提高至100美元。

這一大膽定價策略的邏輯在於，即便售價提高《GTA 6》銷量仍然有望創佳績，值得注意的是，Take-Two曾是最早將遊戲售價從60美元提高至70美元的公司之一，這一價格調整發生在2020年。當然目前有關《GTA 6》發行的許多細節仍然是謎，該遊戲於2023年12月正式揭曉，預計2025年末在PlayStation 5和Xbox Series X/S平台推出，繼2013年大受歡迎的《GTA 5》後，玩家們對這款新作期待已久，如果《GTA 6》標價達到100美元，將對整個遊戲產業帶來震撼。

2023年12月，有消息指出其他遊戲發行商正在觀望《GTA 6》是否會進一步延期，或者如期在2025年秋季發行，這些發行商希望避免與Rockstar的作品正面交鋒，從而影響銷量榜表現。此外，其他發行商觀望的另一個好處可能是價格變化，如果《GTA 6》率先將標準價格提高到100美元，那麼其他遊戲公司將有更大的理由跟進這一新標準。

關鍵字：GTA 6

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