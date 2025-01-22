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韓媒曝電競面臨各種困難　戰隊收入最高T1也難逃上億虧損

記者楊智仁／綜合報導

先前韓國內容振興院發佈一項以2023年為基準進行調查的《2024電競產業現狀調查》，研究人員指出，儘管2023年的電競產業規模達到2569億韓元，比前一年增長7.8%，但調查過程中也揭示產業面臨的各種困難，並認為「政策性支持是當務之急」。

▼研究人員指出電競需要政策性支持。（圖／翻攝自lolesports）▲▼電競戰隊。（圖／翻攝自lolesports）

韓國媒體指出，研究人員分析電競產業主要困難，包括「戰隊盈利能力改善、遊戲公司投資減少、新投資者的進入可能導致韓國電競影響力減弱」，研究人員認為，需建立應對這些產業變化的環境，並加強政府各種支持政策。調查指出，儘管戰隊投入預算大幅增加，但盈利能力並未改善，2023年戰隊投資額達到1115億韓元，相比2020年的528億韓元增長了兩倍，然而戰隊收入卻停滯不前，以收入最高的 T1 為例，2023年收入為328億韓元，較2022年增長44.4%，成本卻也上升24.1%，達到448億韓元，即使減少虧損幅度，經營損益仍顯示虧損120億韓元。

▲▼電競戰隊。（圖／翻攝自lolesports）

其他戰隊情況也不容樂觀，例如同樣高人氣的Dplus KIA在2023年收入為92億韓元，但營業損益為負62億韓元；而 Nongshim RedForce 收入僅為30億韓元，營業虧損高達37.2億韓元。不僅大規模戰隊，中小型戰隊也長期處於虧損狀態，無法改善。雖然產業規模成長，研究人員指出，這主要是由於「戰隊預算增加」所推動，而預算增加實際上意味著支出上升。2023年戰隊預算佔韓國電競產業規模的43.4%。

研究人員指出，包括 Blizzard Entertainment 和 Riot Games 在內全球遊戲公司，以及 Nexon 等韓國本土遊戲公司，對電競投資均在減少。例如，Blizzard 在2024年1月進行大規模裁員，2023年10月宣布結束《鬥陣特攻聯賽》，重組其電競架構。Nexon 則推出《跑跑卡丁車：漂移》後，於2023年啟動新聯賽，因2024年表現不佳而進行大規模遊戲更新，導致聯賽無限期延後。最後，研究人員強調，電競產業仍處於過渡期，需政府適時支持來提升韓國電競的全球地位，使其成為經濟和文化領域的重要內容。

關鍵字：電競

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