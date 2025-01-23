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《聖騎士之戰-奮戰-》Switch版發售　免費追加「女王．蒂姬」

記者楊智仁／綜合報導

萬代南夢宮娛樂宣布，全球超過300萬名玩家《聖騎士之戰》系列最新作品 2.5 次元對戰格鬥遊戲《聖騎士之戰 -奮戰-》已於今日 ( 1/23 ) 在 Nintendo Switch™ 平台推出收錄共 28 名角色的《聖騎士之戰-奮戰- Nintendo Switch Edition》，保留精緻畫質及動畫，除了線上對戰以外，亦包含 ARCADE、SURVIVAL 等單人即可遊玩模式，以及 TUTORIAL、TRAINING 等適合初學者遊玩內容。

▼《聖騎士之戰-奮戰- Nintendo Switch Edition》。（圖／萬代提供）▲▼聖騎士。（圖／萬代提供）

《聖騎士之戰》系列始於 1998 年，是以連擊為主的 2D 格鬥遊戲，其帥氣的美術風格和配樂受到許多玩家的喜愛。《聖騎士之戰 -奮戰-》是系列正統第七彈作品，為綜合格鬥遊戲競賽中的人氣項目。改編電視動畫《聖騎士之戰 -奮戰- DUAL RULERS》確定自 4 月 5 日晚間播出，如今官方公布Nintendo Switch™版實體版首批特典，追加角色「女王．蒂姬」將於2025年2月免費發布。

▲▼聖騎士。（圖／萬代提供）

【內容】

．數位迷你原聲帶：收錄《聖騎士之戰 -奮戰-》中4個角色的樂曲

－Just Lean（強尼主題曲）
－Extras（艾爾菲爾特＝瓦倫蒂主題曲）
－Symphony（阿巴主題曲）
－Ups and Downs（史雷亞主題曲）

．《聖騎士之戰》數位畫冊：收錄首款《聖騎士之戰》到最新作品特別插畫

▲▼聖騎士。（圖／萬代提供） 

關鍵字：聖騎士之戰-奮戰-

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